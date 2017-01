José Calderón: “Motagua por ahora está descartado"

El guardameta panameño José Calderón atendió a diario Diez desde la concentración con su selección y fue muy claro al asegurar que tiene algunas ofertas de clubes hondureños, pero ninguna de Motagua.



El exportero del Platense también confirmó que podría ir a jugar a Colombia o la segunda división de México, pero está analizando la mejor oferta.



“Lo he dicho anteriormente tengo un acuerdo verbal con el Platense, pero mi opción no es regresar con Platense, la verdad es que con mi representante estamos manejando otras opciones con algunos clubes de Honduras, pero no hay nada concreto”, dijo José Calderón.

Sobre los rumores de la última semana que lo vinculan con los azules el experimentado guardameta no dudo en confirmar. “Motagua por ahora está descartado, porque no he hablado con nadie de club, creo que por ahí ellos estaban de vacaciones y se incorporaron esta semana y su técnico no estaba, pero vamos a ver que pasa mi destino lo pongo en manos de Dios”.





Una de las cosas que lo alejan cada vez más del Platense es la parte económica. "Estoy a la espera de que se me de una buena oferta con un buen equipo, creo que con Platense me sacrifique mucho en lo personal y económico, eso es lo que estoy buscando una buena oportunidad económica para mi familia".



El experimentado portero panameño además tiene la oportunidad de salir a otro país. "El fútbol hondureño me ha dado una muy buena oportunidad y estoy muy agradecido por eso, voy a esperar que es lo que pasa porque también estoy con algunas opciones de otros países como Colombia y segunda división de México".



OTRAS FRASES



"La Liga Nacional comienza este fin de semana y los clubes van a jugar sin algunos jugadores que están representando a Honduras así como yo, no estoy desesperado tampoco en ponerme a disposición de un equipo, si me lo he merecido de esperar una buena oferta sin ofrecerme a nadie es por lo que he demostrado en el fútbol hondureño".

"Jugar en Motagua sería una buena opción, pero todavía no he tenido ningún acercamiento con directivos del Motagua ni nadie de ese club, si están interesados en mis servicios sería algo bueno" finalizó.