Primo del Kun Agüero llegó en bus hasta Tocoa para unirse al Real Sociedad

Javier Martínez, gerente del Real Sociedad de Tocoa, confirmó que el jugador argentino, Nelson Agüero ha llegado a prueba al club y es un primo de Sergio "Kun" Agüero, futbolista del Manchester City de Inglaterra.

"Hoy llegaron dos jugadores brasileños. También llegó el primo de Sergio "Kun" Agüero, que es paraguayo-argentino, el papá de él jugó en Paraguay y nació en esa época. Él es primito, primito del Kun, ha jugado en Paraguay, Argentina, Tailandia, el se llama Nelson y estaba jugando en El Salvador", dijo Martínez.

Y agregó: "A Nelson le ofrecieron jugar en el FAS de El Salvador, pero él no le gustó la situación porque ustedes miran al Kun Agüero, a Messi, Suárez y él anda unos tatuajes en las manos y allá tenía que andar con seguridad por las cosas de las maras. Entonces él ya días me ha llamado que quiere venir y llega a prueba y trajo todos los papeles", comentó.

El Real Sociedad sumaría sus cuatro plazas de extranjeros porque ya tiene confirmado a un colombiano. Martínez sigue elogiando al argentino. "Él es un jugador que miró el palmarés del Real Sociedad y le ha gustado, él no tiene agente, me ha buscado solo. Ayer llegó a San Pedro Sula y me dijo hoy a las 4:00 am que se vino en bus para Tocoa a las 10:00 am y ya lo va a ver el entrenador Carlos Martínez", sentenció.

Por su parte Nelson confirmó que: "Vengo con la idea de ganarme un puesto, ayudar al equipo y pelear arriba con los grandes. Gracias a Dios me siento satisfecho como me han tratado, se nota que son gente humilde que les gusta trabajar bien", comentó Nelson Agüero a la página Las Noticias de Colón.