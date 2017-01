Delantero salvadoreño no obtuvo permiso de su equipo para estar en la Copa UNCAF

El atacante salvadoreño, Nelson Bonilla, no estará en la Copa Centroamericana 2017 (UNCAF), ya que no obtuvo el permiso por parte de su equipo el Nacional de Portugal.

RUMORES Y FICHAJES DEL FÚTBOL CENTROAMERICANO

La noticia confirmada por El Gráfico de El Salvador y aunque Bonilla fue convocado por su selección no estará en Panamá con el equipo centroamericano.

"El entrenador me dijo que me iba a necesitar, que quería que me quedara. Así que no podré ir a la Copa", comentó Bonilla en El Gráfico.

A pesar de que la Federación Salvadoreña de Fútbol solicitó que se le otorgara al jugador la posibilidad de viajar para jugar con El Salvador, no fue aceptado.

EL BRASILEÑO RONALDO ERA EL ÍDOLO DE JOEL CAMPBELL

La Federación salvadoreña de fútbol luego de la negativa del equipo europeo, realizó nuevamente la solicitud, pero se mantuvieron firmes en su decisión.