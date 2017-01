El volante paraguayo-argentino Nelson Chaparro Aguero, de 28 años de edad quiere escribir su propia historia y con letras doradas en el fútbol hondureño con la elástica de Real Sociedad de Tocoa que esta temporada romperá la tradición de competir en Liga Nacional sólo con futbolistas hondureños.

Chaparro es primo hermano del mediocampista del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, Sergio "Kun" Aguero, ambos son hijos de las hermanas Gladys y Adriana Aguero, respectivamente. Nelson Chaparro Aguero nació en Asunción de Paraguay, pero tiene doble nacionalidad porque su padre es paraguayo y su madre (Gladys) es argentina.

Chaparro comenzó su carrera profesional a los 16 años con el Clun argentino Quilmes, luego pasó al Fernando de la Mora y Nacional de Potosí de Paraguay, después al Sport Boy de Bolivia, persib Banduhg de Indonesia y Lanexang United de Finlandia.

¿Cómo se siente en el pais?

Muy bien, el profesor y los compañeros de equipo me trataron muy bien, son súper gentes, creo que nos vamos a llevar bien, nos estamos adaptando de la mejor manera posible al grupo

¿Qué conoce de Real Sociedad?

Que es un equipo humilde, que siempre pelea arriba con los grandes, esas cosas me inclinaron a venir acá porque cuando un equipo chico se empeña en ser grande hace también que los futbolistas sean grandes

¿Quién hizo los contactos para su llegada a Real Sociedad?

El presidente (Ricardo Elencoff) me contactó por medio de él vine acá

¿Sabía que Real Sociedad desde su inquilinato en Liga Nacional participa sólo con futbolistas hondureños?

Si, me estaban comentando eso el martes, la verdad es que también es bueno eso porque se le da prioridad a los jugadores del pais para que se muestren y que salgan mas futbolistas nacionales pero también es importante el futbolista extranjero porque ayuda, con mi trayectoria voy a aconsejar a los jugadores de acá para que puedan crecer en el futuro

¿Siente presión por triunfar como segundo extranjero del Real Sociedad (Júnior Martínez de Colombia llegó la semana pasada)?

No hay presión, presión es para una persona que sale a trabajar todos los dias a buscar el dinero para mantener a su hijo; en el fútbol sólo es de demostrar en la cancha lo que uno sabe. Le dije al presidente que no me gusta hablar fuera de la cancha, le dije que no me gusta usar el número 10 ni nada por el estilo, lo que me gusta es hablar en la cancha

¿Cuál es su objetivo en Real Sociedad y en el fútbol hondureño?

Soy un tipo ganador, ojalá podamos ganar todo porque para eso trabajo, ojalá pueda ser campeón en el pais para que al final de la temporada otros equipos se fijen en mi

¿Qué futbolista argentino o técnico que trabaja en el pais conoce?

A ninguno conozco, no sé cuales argentinos están en el pais. En El salvador era gran amigo de Paolo Súarez hermano de Luis Súarez delantero de Barcelona. Conozco mucho jugador famoso como Marcelo Marquez de Bolivia, Roque Santa Cruz de Paraguay, Javier Mascherano y mi primo Sergio "Kun" Aguero de Argentina ,

¿Conociendo tanto futbolista famoso que militan en otros paises porqué ninguno lo recomendó a clubes de renombre internacional?

Porque estaba jugando en Centroamérica (Fas de El Salvador), me gustan las aventuras, además es muy difícil estar en una liga buena por el tema de la competencia

¿Conoce a Diego Maradona y a Lionel Messi?

No, ninguno de los dos, sólo a la hija de Maradona Gianinna porque fue la esposa de mi primo Kun, ahora su esposa es una cantante de música cumbia, pero con Gianinna compartimos muchas cosas lindas con toda la familia

¿Cómo es su relación con su primo Kun Aguero?

Siempre nos ponemos en contacto, siempre hablamos, es una persona muy ocupada, también la diferencia de horario afecta, pero cuando hay tiempo compartimos en familia y cruzamos algunas palabras. La última vez que hablamos físicamente fue en el 2014. Estuve mucho tiempo jugando en Asia y en esos paises la navidad no cuenta toda la vida están en competencia o en pretemporada, tengo mucho tiempo de no compartir en familia

¿Kun Aguero sabe que jugará en Honduras?

Si sabe, siempre estamos en contacto, me dice que dé mi mejor esfuerzo, que sabe que voy a triunfar porque conoce mis condiciones, que siga con humildad y sacrificio para que las cosas salgan bien

¿Cree que le van a exigir el doble por ser primo de Sergio Aguero?

No, no hay presión porque siempre doy lo mjeor de mi, estoy seguro que voy a hacer un buen trabajo en Honduras. Vengo de una familia de grandes futbolistas, mi primo Christian Chaparro salió campeón con el Municipal, mi padre Pedro Chaparro también jugó en Libertad de Paraguay y el papá del Kun Leonel del Castillo también jugó, el fútbol nos apasiona, eso lo llevamos en la sangre

¿Qué opina su familia al conocer que está en Honduras?

Por una parte está contenta porque en El salvador hay mucha inseguridad, eso también fue motivo para venirme para Honduras, la ciudad de Tocoa es muy tranquila uno puede salir tranquilo y no pasa nada.

¿Ya firmó contrato con Real Sociedad?

Todavía no pero en estos dias se va a concretar, es un hecho que voy a jugar con Real Sociedad. No prometo goles pero sí mucho esfuerzo y sacrificio, auqnue me gustaría anotar ocho goles esta temporada, me gustaría estar en la lista de goleadores.

FRASES

"En El Salvador tuve una linda amistad con el hondureño Willians Reyes, es una excelente persona, me dio buenas referencias de Real Sociedad y de Honduras"

"hablo cinco idiomas, inglés ,español , indonés, tailandés y francés.

"Mi mejor experiencia en mi carrera fue haber sido elegido en dos ocasiones como el mejor jugador de la liga de Indonesia"

"Tuve ofertas concretas con el Fas y Sonsonate pero decidí venirme a Honduras porque el fútbol es mejor y hay mayor seguridad que El Salvador".