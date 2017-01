Sale a relucir nueva deuda entre Olimpia y Luis Garrido, el jugador exige 200 mil lempiras

Cuando se pensaba que todo era color de rosa entre Olimpia y Luis Garrido, se presenta un nuevo incoveniente o mal entendido de factor económico, ahora sale a relucir una nueva deuda que supuestamente tiene el equipo blanco con el jugador de aproximadamente 200 mil lempiras, esto lo dio a conocer el abogado Jorge Herrera quien forma parte del cuerpo legal de los “merengues”.

“Hay un reclamo presentado por el abogado de (Luis) Garrido consistente en el no pago de supuestos conceptos que se derivan del contrato, para nosotros como representantes legales de Olimpia no hay deuda, son aproximadamente 200 mil lempiras los que exige la representación del jugador, en su momento se conciliaron esos concepto pero vamos a dilucidarlo”.

El profesional del derecho continuó agregando: “Los contratos de fútbol son un poco complicados por los tiempos en que inicia y termina una temporada, no es de retraso de salarios porque se han pagado con puntualidad ya que respaldan los estados de cuenta pero el reclamo cabe en una pre-temporada que él dice no se pagó, para Olimpia no se adeuda nada”. Cerró Herrera.

El 10 de enero se realizará la audiencia de conciliación entre ambas partes.