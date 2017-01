Javier Portillo denuncia incumplimiento de contrato por parte de Real España y revela los motivos de su salida

En Octubre pasado fue separado Javier Portillo del Real España, su salida causó sorpresa ya que en ese momento el equipo informó que por razones interinas se tomó dicha decisión. El jugador espera que mediante el TNAF se solucione el problema ya que exige el pago de un año y medio de contrato que el conjunto aurinegro le quedo debiendo.

“Voy a reclamar algo justo, ellos no me quieren cumplir, yo tengo todas las pruebas que me respaldan. Dios es el que va a juzgar ese tipo de decisiones, estan jugando con el futuro de mi familia y yo no lo voy a permitir, yo estoy en toda la disposición, busqué al presidente y se me escondía”.

Portillo continuó agregando: “Ellos el contrato lo tienen bajo la mesa, al momento de mi separación a mi me tenían que dar cierta cantidad de dinero en agosto y cuando yo fui a reclamar el cobro me dijeron que si me lo darían pero con la condición de firmar un finiquito, yo no lo acepté porque soy una persona que no permite ese tipo de cosas”. Mencionó.

Sobre su futuro y el concepto que tiene de Real España concluyó: “Yo he estado entrenando porque mi familia y yo dependo de esto, si ellos quieren que regrese lo haria con total disposición, se han acercado algunos clubes pero primero debo solucionar este problema porque no puedo dejar botado el dinero de mi familia. Yo tengo un buen concepto de Mateo Yibrin porque fue quien me llevó al equipo y lucho para que yo fuera parte de ellos”. Cerró el “pulgarcito”.