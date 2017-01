Así quedan los cruces de la tercera edición de Copa Presidente

La tercera edición de la Copa Presidente comenzará este 21 y 22 de enero con la participación de 64 equipos del fútbol hondureño.

La primera ronda está conformada con clubes de Liga Mayor todos los de la Segunda División y los 10 equipos de Primera División.

Entre los cambios más significativos es que para está edición se cancela el partido por el tercer lugar y ese dinero se utilizará para la Súpercopa que se realizará dos semanas antes que dé inicio el campeonato Apertura.

Los equipos que disputarán la final de la Súpercopa saldrán del campeón de la Copa Presidente contra el mejor campeón de la Liga Nacional que se elegirá el que haga más puntos, de haber un empate entonces el segundo criterio de desempate es la serie particular de ambos clubes en los dos campeonatos Apertura y Clausura.

También la próxima semana se conocerá el estadio dónde se jugará la gran final de la Tercera Edición de la Copa Presidente.

En la cuarta fase en anteriores ediciones a jugaba a Isa y vuelta, pero en esta ocasión será a un solo partido. El premio para el campeón sigue siendo de 500 mil lempiras y el segundo lugar 300 mil. este torneo de realizará de enero a abril.

Estos son los cruces de la primera ronda de la Tercera Edición de la Copa Presidente.

Partidos de la zona Centro-Sur

J. Otoreña vs Valencia FC

R. Juventud vs A. Independiente

A. San José vs Gimnástico

Brasilia FC vs Estrella Roja

Juventud Católica vs Juticalpa FC

Infop vs A. Esperanzano

San Rafael vs Olimpia

A. Brisas vs Olancho FC

Gremio FC vs Motagua

Piratas vs Comayagua FC

CET vs Valle FC

Juventus vs Upnfm

Partidos de la zona Norte-Occidente

F.C. La Virtud vs Real España

Cerro Porteño vs Marathón

Dortmund vs Vida

San Juan vs Platense

A. Municipal vs Honduras Progreso

Sampdoria vs Social Sol

A. Jocoeño vs Real Sociedad

Sula FC vs Choloma

Discua Nicolás vs Parrillas One

A. Valle vs A. Limeño

A. Florida vs Villanueva FC

Jaguares vs Real Juventud

Espartano Pinares vs Deportes Savio

Congolón vs Lepaera

A. Municipal (ASC) vs Olimpia Occidental

Yoro FC vs Brasilia

CARDVA vs Tela FC

Vida Insular vs Arsenal

Galácticos vs Victoria

Boca Júniors vs Trujillo FC