Jairo Puerto y Diego Reyes se despiden del Marathón

El delantero Diego Reyes y el volante Jairo Puerto confirmaron este jueves su partida del Marathón y lo hicieron dejando emotivas palabras de agradecimiento al club verdolaga y sus seguidores.

RUMORES Y FICHAJES: Olimpia y Real España se disputan un defensor

Diego, quien llegó al cuadro verdolaga en 2014, fue el primero en lanzar un mensaje en sus redes sociales.

"Como sabrán, mi contrato con el Marathón ha finalizado y quiero dar mi agradecimiento a directivos, compañeros, cuerpo técnico y noble afición verdolaga por el cariño hacia mi persona, por haberme permitido ser parte de esta familia desde el 204 cuando debutó un 11 de enero", inició contando.

Y agregó: "Me quedo con los buenos momentos compartidos durante estos tres años, deseo de corazón mucho éxito para los siguientes torneos. Gracias Marathón".

Diego Reyes se encontraba entrenando con el cuadro verdolaga, pero su prioridad siempre fue el extranjero, si no s concretaba seguiría ligado a la institución.

PUERTO TAMBIÉN SE DESPIDE

Marathón suma con estas dos bajas un total de 13 para el Clausura 2017. Puerto es otro de los jugadores que quedó al margen del proyecto de Manuel Keosseián.

"Quiero informarle a la afición de Marathón que no seguiré vistiendo los colores del equipo. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dio de llegar a esta prestigiosa institución, a los dirigentes y la mayoría de aficionados que en todo momento me hicieron sentir a gusto. Mil gracias de todo corazón por ese apoyo incondicional en las buenas y malas. Gracias Marathón por todo", cerró.