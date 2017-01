Si hay algo que Diego Vázquez desea realmente es volver a salir campeón con Motagua pero en lugar de hablar del Bicampeonato se escuda diciendo que los Azules van escalón por escalón.

Vázquez habló de la actualidad del Ciclón, las entradas y salidas. Además del debut contra Platense.

¿Cómo está el campeón para su debut?

Nos quedan un par de entrenamientos para completar la semana. Fue corto el proceso y esperamos empezar el torneo siempre arriba como terminamos el torneo.

¿Qué pasó que no intentaron reprogramar la primera fecha?

Nos reunimos pero decidimos que no era conveniente, el rival está en la misma situación nuestra. El rival está en las mismas condiciones que nosotros y por eso decidimos jugar.

¿Piensan contratar a alguien más?

Estamos trabajando y hasta que no haya nada concreto no podemos dar nombres ni posiciones. Quizás se sume alguien más.

¿Se menciona que andabas viendo un portero en Argentina?

No, mi viaje fue entre las fiestas y nadie juega en esas fechas. Andaba viendo a mi madre.

¿Portero o delantero piensa traer?

No hay nada concreto no te puedo decir nada.

Dos futbolistas salieron del club ¿Podrían irse otros?

Arnold y Joshua, yo hablé con ellos y les dije que iba a ser difícil que jugaran con nosotros entonces preferimos que vayan a otro lado y jueguen. Si andan en buen nivel podrán regersar.

No es que tengamos exhedente de jugadores, lo que pasa es que hay varios que llevan mucho tiempo en el plantel y no están jugando. A Harold Fonseca le pasó lo mismo y regresó muy bien.

¿Cómo desea que sea Motagua este torneo?

Siempre hay por mejorar pero es difícil decir qué cosas cuando quedás campeón. lo que deseo es no bajar nunca de los primeros lugares. Vamos escalón por escalón y pensamos en Platense, ya me hiciste salirme del objetivo.

Tiene plaza extranjera disponible, ¿Será argentino el jugador que traiga?

No, no les he dicho nacionalidad.

¿Qué sabe del tema de Eddie Hernández?

Me alegra que tenga esa posibilidad de salir al extranjero, le va a ir bien al jugador por lo futbolístico y al equipo por lo económico.

¿Es verdad que no le agradaba Eddie?

Para nada, jugamos la Gran Final con el Honduras de El Progreso. Eso es un invento porque jugó una final con nosotros, son todo puras especulaciones.