El blog de Prono: Con los jugadores que se manejan se está ahuyentando al público

DIEZ

Estamos a un día que inicie el torneo y realmente el balance general es que más bien los equipos se debilitaron más que potenciarlos.

Entiendo que la situación económica está mala, pero con los nombres que se están manejando se estará ahuyentando aún más al público que ya hace días dejo de asistir a los estadios.

No entiendo aun como la Liga Nacional no hace algo para salvar al fútbol.

Instituciones que se atrasan en los pagos con sus futbolistas, estadios mediocres, mal promocionados los encuentros, y cuando me refiero a este tema no es que digan en un canal de televisión tal día juega este equipo y la hora, me estoy refiriendo a darle algo al espectador para que se entusiasme nuevamente y si no llega a ver un buen juego, que por lo menos tenga la posibilidad de ganarse algo con algún tipo de rifa realizada por los mismos patrocinadores de los equipos.

Hay un desinterés total por mejorar nuestro futbol.

Ya hablamos en otras oportunidades que el haber ido a dos mundiales consecutivos no tuvo ningún efecto positivo, es más, yo diría que negativo fue lo que se obtuvo por asistir a estas justas deportivas.

Sabemos ya a ciencias ciertas que la administración Callejas Hawit fue corrupta y se le hizo mucho daño al futbol, pero por favor, a los nuevos dirigentes hagan algo por salvarlo, no lo sacrifiquen más y a los políticos, sobre todos a aquellos que alguna vez jugaron a este deporte, colaboren, no se queden de brazos cruzados como si no pasara nada, porque gracias a este bendito deporte hoy tienen la posibilidad de tener un cargo importante en el gobierno.

El mensaje de Prono va a dedicado a quienes hoy ejercen puestos políticos y que antes triunfaron en el deporte.

Entrenadores, sean más ofensivos a la hora de plantear un partido, no sean temerosos, no cuiden su puesto con empates a cero goles.

Acabamos de ver unas finales malísimas desde el aspecto futbolístico, y el público apoyo y concurrió masivamente a sus estadios a apoyar a sus colores predilectos.

Que los jugadores se comprometan de verdad en jugar buen futbol, que por lo menos traten de hacer 5 pases seguidos sin tirarla a fuera o perderla.

BASTA de hacer tiempo cada vez que se golpea a un futbolista.

Árbitros sean severos con este tipo de acciones y no se dejen engañar por acciones tontas, den prioridad al espectáculo, dejen seguir la acción hasta ver el final de la jugada, no anden cortando el juego a cada rato.

Bueno, espero que se tomen en cuenta algunos puntos que enumere en esta columna, el futbol es de todos y está agonizando, está en todos los que formamos parte de este deporte rescatarlo.

Hasta la próxima