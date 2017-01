Yul Arzú, el futbolista que se hizo nómada y que busca volver a la élite

Real España, Vida, Atlético Choloma, Deportes Savio, Marathón, Vida, Juticalpa y ahora Real Sociedad han sido los destinos del portero Yul Narcizo Arzú, un futbolista que prácticamente ha dado la vuelta por todo Honduras para ganarse la vida a sus 30 años de edad y 11 de carrera profesional.

Arzú debutó en el máximo circuito en el 2005 con la camisa de Real España, su gran trabajo calidad y perseverancia lo llevaron a otros siete clubes de la liga de privilegio convirtiéndose en el nómada del fútbol catracho.

"Siempre salgo de un equipo a otro para mejorar en lo económico y en lo futbolístico, siempre me ha gustado ser un hombre de retos por eso he jugado en diferentes equipos, incluso jugué en Segunda División con el Atlético Choloma porque querían ascender a Primeray lo logramos", explicó Arzú.

Y añadió. "No he logrado la estabilidad en el fútbol porque soy un hombre de retos, me gustan las propuestas salariales y futbolísticas, otras veces me voy por decisiones de los técnicos. Mi objetivo es hacer un buen torneo con Real Sociedad y después aspirar a una convocatoria a la selección Nacional por eso volví al ruedo futbolístico para que me mire Pinto".

Sobre su salida de Marathón hace algunos años reveló. "Me dolió salir de Marathón con la llegada de Jairo Ríos, él decidió no renovarme sabiendo que era el portero titular, luego me integré a Juticalpa pero me fui porque nunca me dieron la confianza, por eso siempre decido cambiar de equipos cuando las cosas no salen bien, siempre aspiro mejorar".

SUS ASPIRACIONES EN REAL SOCIEDAD

Arzú llega a Real Sociedad para ser con casi toda seguridad el portero titular la temporada que viene, tras la conclusión de contrato de Francisco "Panchi" Reyes. Tendrá que competir por el puesto con Obed Enamorado.

"Me siento bien en el equipo todos me han recibido bien estoy contento de llegar a una institución grande como Real Sociedad que está acostumbrada a pelear arriba, eso me ha motivado para venir al equipo por eso firmé por un año, si me va bien y me siento mejor podría renovar", expresó.

Para el experimentado meta en el plantel aceitero. "Habemos tres porteros de buen nivel, hay competencia leal y sana, lo importante es que los tres defendamos a muerte la camisa del equipo para mantenerlo siempre arriba. Ahora llego con mayor madurez a la liga, he estado en varios equipos pero en el fútbol nunca se deja de aprender pese a la experiencia hay que trabajar duro para mejorar"

"Real Sociedad es mi octavo equipo en Liga Nacional, gracias a Dios he tenido una vasta experiencia, he sido un portero muy regular, siempre doy lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido, siempre pongo primero los intereses de la institución y después los de mi familia que es por la que trabajo"

Finalmente dijo. "Quiero volver a estar en la élite de los mejores porteros de Honduras, sobre todo brindarme al máximo en Real Sociedad que me dio nuevamente la oportunidad de regresar a Liga Nacional, muchos me consideran nómada porque he estado casi en media liga, lo que sucede es que he sido un portero que cuando siento que las cosas no funcionan decido dar un paso al costado".

LO DIJO:

"No pienso en mi retiro, estoy joven tengo apenas 30 años, tengo mucha carrera por delante lo que pasa es que debuté a los 18 años en Liga Nacional, hay mucha gente que piensa que estoy viejo lo que pasa es que soy de los pocos porteros que comenzó a jugar a los 18 años, en Honduras somos pocos".