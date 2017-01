El delantero colombiano Júnior José Martínez Hernández, de 25 años, se siente orgulloso de ser el primer extranjero en fichar para Real Sociedad de Tocoa que desde su inquilinato hace cuatro años al máximo circuito sólo ha competido con futbolistas hondureños

"Es un orgullo para mi ser el primer extranjero de Real Sociedad en su historia, es una responsabilidad grande porque me corresponde hacer un buen trabajo para abrirle las puertas a otros extranjeros, ese reto me gusta. No quiero que esto se quede en eso, sino dejar una huella, dejar una marca con mi esfuerzo y talento en la institución", explicó Martínez.

Y agregó. "De nuestro trabajo depende abrirle las puertas a otros extranjeros, pero estoy enfocado en lo que puedo aportarle al club, después Dios dirá qué pasa".

Sobre su llegada a la institución aceitera dijo. "Los contactos para llegar a Real Sociedad fueron a través de un representante que se puso en contacto con el presidente del equipo, me hicieron la propuesta y me gustó mucho, vine a hacer una prueba, todo salió bien porque fui del gusto del profesor y el presidente".

En Tocoa ha comenzado a hacer amistades, se ha adaptado bien.

MÁXIMO GOLEADOR

Martínez, quien es padre de tres hijos (Neymar, Emannuel y Santiago), manifestó que firmó contrato por dos años y entre sus objetivos individuales aspira a terminar la temporada con máximo goleador con 15 anotaciones en su cuenta personal.

"Quiero ser titular para pelear el trofeo de máximo goleador en lo individual y en lo colectivo salir campeón. Me gustaría terminar la temporada anotando 15 goles, en mi país terminaba con nueve, en Honduras quiero hacer 15", advirtió.

"En el fútbol hondureño hay pocas libertades y espacios, pero anotar 15 goles es mi reto personal en mi primer torneo, soy un jugador de retos. Lo importante es que me siento bien con los compañeros sobre todo con Rony Martínez en el ataque, es un placer jugar a su lado, es muy fácil porque es un goleador, me siento muy cómodo, también con Christian Martínez y Pablo Arzú".

Para el ariete cafetero, en el plantel tocoeño hay mucha competencia en ataque pero eso no le desanima porque confía en sus características. "Todo se supera con trabajo, soy un futbolista encarador, rápido, potente, con buena pegada y excelente fútbol aéreo, me considero un jugador completo".

El jugador colombiano se autodenomina como un jugador completo.

LLORA CUANDO PIERDE

Martínez afirma que llora cuando pierde un partido sobre todo cuando está consciente que pudo haber dado un poco más para el Club. También se declara admirador de cuatro futbolistas del país que han mostrado mucha regularidad durante sus respectivas carreras.

"No me gusta perder, me fastidia cuando hago algo malo o cuando algo sale mal en la cancha, muchas veces lloro cuando juego mal, me cuesta aceptar que no hice las cosas bien porque soy un ganador, siento mucho el fútbol, lo traigo en la sangre"

"Admiro a los hondureños Rony Martínez, Sergio Peña, Christian Martínez y Rommell Quioto, son jugadores muy interesantes, estoy sorprendido por la manera como juegan tienen mucho talento y potencial, es un privilegio tenerlos de compañeros excepto a Quioto por supuesto".

DATOS DEL CHULETA MARTÍNEZ

*Tiene 25 años de edad en su país su familia le apodan "Chuleta "Martínez porque así le decían a un ex futbolista colombiano.

*Se siente en deuda con su pueblo porque es el único futbolista profesional de Ayapel Córdova.

*Durante su carrera como futbolista ha jugado en los equipos profesionales de Colombia Boyacá Chicó y Jaguares de Córdova y en segunda división con Leones.

*Es padre de tres hijos Neymar, Emannuel y Santiago

*Real Sociedad también tiene en sus filas al paraguayo-argentino Nelson Chaparro, primo-hermano de Sergio "Kun" Aguero pero hasta el momento no ha firmado contrato y es avaluado por el técnico Carlos Martínez