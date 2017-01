Marlon Licona cerró como titular en el Motagua y está a las puertas de un nuevo campeonato. El portero se siente emocionado por volver a jugar y nos habló de cómo afronta este Campeonato de Clausura. "La verdad el equipo está bien a pesar de que no tenemos a los jugadores de la Selección, tenemos un buen plantel y lo importante es que debemos empezar de la mejor manera".

Al parecer, los Azules no harán más incorporaciones este torneo y se las jugarán con los dos arqueros que hay disponibles, Licona y el joven Cristhian Hernández. "No sabemos nada, si viene otro compañero pues que venga a aportar y sino nosotros trataremos de sacar adelante este campeonato de la mejor forma".

Al inicio del torneo, Marlon tuvo que someterse a una resonancia magnética porque tenía un malestar en su rodilla izquierda. El arquero terminó el campeonato pasado un poco resentido de su articulación. "Si, pero ya estoy mejorando y entrenando normalmente", dijo. "Ha sido poco el tiempo de descanso, terminamos con ritmo y eso es bueno pero ya dependerá de nosotros hacer un buen partido en Cortés".

Pero no solo la rodilla le molestaba a Lico, también en uno de sus dedos presentó un malestar y es muy probable que en seis meses tenga que someterse a una intervención. "Sí, es un malestar viejo pero no me limita poder entrenar y jugar, cuando tengamos vacaciones largas trataré de revisarme con el médico, es mi dedo pequeño que lo tengo un poco luxado, de momento estamos bien y podemos jugar".

Licona asume su roll de arquero experimentado con mucha responsabilidad. Licona es el portero campeón de la Copa 13 y la 14. "Lo tomo de la misma forma que siempre, es el hecho de que llevo tanto tiempo trabajando con el equipo y asumo el mismo compromiso. Este torneo va a ser más difícil que el anterior y me siento comprometido para trabajar el doble".

El reto de mantener el arco en cero no es una obsesión para El Toro de Catacamas. "Ese es un objetivo de toda la defensa, lo más importante es sumar puntos de local y de visita".