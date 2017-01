¡CALENDARIO! Así se jugará el torneo Clausura de la Liga de Ascenso 2017

La emoción del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras ya tiene fecha de inicio y será el 27 de enero próximo en la ciudad de Las Maquilas cuando el Atlético Choloma se enfrente al Villaueva FC en el estadio Rubén Deras a partir de las 6:00 de la tarde.

Los 16 equipos de esta zona conocen el camino y el subcampeón, Yoro FC que llegó a la gran final donde cayó frente al Lepaera FC arrancará de visita enfrentando al Trujillo. Mientras que el Victoria que se ha reforzado muy bien, debuta de visita contra el Tela.

Por ahora solo estos grupos han definido sus calendarios, todavía falta el de la zona occidente del país que es uno de los grupos más fuertes donde están el Real Juventud, Olimpia Occidental, Deportes Savio, Lepaera FC, Esperanzano y Atlético Pinares.

De igual forma falta el grupo de la zona centro-Sur-Oriente que tiene a los poderosos Potros de Olancho que ha llevado medio equipo de primera para buscar el ascenso. Estos han confirmado que la próxima semana elaborarán sus calendarios.

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA VUELTA EN LOS GRUPOS A Y C

GRUPO A ZONA ATLÁNTICA

JORNADA 1

Cardva vs Boca Júniors (Sábado 28-01-17)

Trujillo FC vs Yoro FC (Sábado 28-01-17)

Tela FC vs Victoria (Sábado 28-01-17)

Discua Nicolás vs Arsenal (Sábado 28-01-17)

JORNADA 2

Yoro FC vs Cardva

Boca Júniors vs Trujillo FC

Arsenal vs Tela FC

Discua Nicolás vs Victoria

JORNADA 3

Trujillo FC vs Cardva

Yoro FC vs Boca Júniors

Tela FC vs Discua Nicolás

Victoria vs Arsenal

JORNADA 4

Tela FC vs Yoro FC

Discua Nicolás vs Trujillo FC

Cardva vs Victoria

Boca Júniors vs Arsenal

JORNADA 5

Yoro FC vs Discua Nicolás

Trujillo FC vs Victoria

Boca Júniors vs Tela FC

Arsenal vs Cardva

JORNADA 6

Victoria FC vs Yoro FC

Discua Nicolás vs Boca Juniors’

Trujillo FC vs Arsenal

Cardva vs Tela FC

JORNADA 7

Boca Júniors vs Victoria

Tela FC vs Trujillo FC

Arsenal vs Yoro FC

Cardva vs Discua Nicolás

GRUPO C ZONA NORTE

JORNADA 1

Atlético Choloma vs Villanueva (Viernes 27/01/17)

Comayagua FC vs Parrillas One (sábado 28/01/17)

Independiente vs Brasilia (sábado 28/01/17)

Municipal vs Atlético Limeño (Domingo 29/01/17)

JORNADA 2

Parrillas One vs Municipal

Atlético Limeño vs Comayagua

Brasilia vs Atlético Choloma

Independiente vs Villanueva

JORNADA 3

Comayagua vs Municipal

Parrillas One vs Atlético Limeño

Atlético Choloma vs Independiente

Villanueva FC vs Brasilia

JORNADA 4

Atlético Choloma vs Parrillas One

Independiente vs Comayagua FC

Municipal vs Villanueva

Atlético Limeño vs Brasilia

JORNADA 5

Parrillas One vs Independiente

Comayagua FC vs Villanueva

Atlético Limeño vs Atlético Choloma

Brasilia vs Municipal

JORNADA 6

Villanueva FC vs Parrillas One

Independiente vs Atlético Limeño

Comayagua vs Brasilia

Municipal vs Atlético Choloma

JORNADA 7

Atlético Limeño vs Villanueva FC

Choloma vs Comayagua FC

Brasilia vs Parrillas One

Municipal vs Independiente