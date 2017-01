Mauro Reyes, timonel de Real España, lamentó el mal manejo de algunos aspectos de los suyos tras empatar 0-0 con Social Sol en el arranque del torneo Clausura de la Liga Nacional.

"Es difícil con nueve hombres cerca del área, más el portero diez; siempre que un equipo juega así es complicado, mandamos centros, unos buenos y otros malos, tuvimos oportunidades pero no la pudimos concretar", comenzó disertando Mauro recién concluyendo el choque liguero que abrió la jornada 1.

El estratega catedrático, además, expuso en relación a su rival de turno que "Cuando un equipo está replegado hay que tener desborde y buenos cabeceadores, o la capacidad de improvisación para poder penetrar; no estuvimos precisos al momento de filtrar el pase, fuimos avasalladores pero no encontramos el puntillazo final, si no se concreta cuando un equipo está replegado el partido se va complicando, Social Sol fue un equipo muy organizado y con más ritmo que nosotros".

Empatar contra el último de la tabla general, eso sí, no dejó nada satisfecho a Reyes, quien apuntó que "es preocupante porque pensábamos sumar de a tres desde el primer día, nos sigue faltando definición, que fue el aspecto que influyó para que no hallamos anotado gol".

Consultado por la razón que le hizo utilizar al volante creativo llegado del Honduras Progreso, Víctor Moncada, prácticamente como lateral diestro, el DT explicó que dicho futbolista "puede jugar de lateral derecho, volante mixto por dentro o volante derecho; hoy entró como volante, prácticamente ellos no tenían volante izquierdo, entró así y es un jugador muy valioso y seguramente le va a aportar a Real España".

Finalizando su participación, el preparador táctico que cumple su segunda campaña con la realeza, dijo que "estos puntos al final pueden hacer falta, pero me ha tocado dirigir equipos que pelean descenso y nunca ha sido fácil, este es un equipo aguerrido y yo estaba seguro que nos podía salir el partido así, en teoría debimos haber ganado hoy pero tampoco le podemos restar méritos a Social Sol".