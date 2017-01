Getsel Montes, el joven promesa que se pelean los grandes de Honduras

Nació hace 20 años en Sulaco, Yoro. Desde pequeño mostró el mismo pundonor y garra con que hoy en día evita que le anoten gol a su equipo. Getsel Montes ha llegado a la Liga para quedarse, tanto así que tras el gran torneo Clausura que hizo con el subcampeón Platense tiene a Olimpia, Real España y Motagua peleándose por sus servicios.



El defensor de 1.90 metros de estatura es de cuna humilde y ha expresado con todo orgullo que “me defiendo en el campo”. De hecho, ayuda a sus padres en las labores agrícolas cada vez que se zafa de la actividad futbolística y visita los valles yoreños. Todo ello ratifica la definición que él hace de su personalidad: “Soy una persona humilde, amigable y buen ser humano”.

Getsel Montes es prioridad en Real España



“Comencé jugando en canchas de tierra y en el colegio, hasta me escapaba de clases para jugar”, cuenta el futbolista cuando se le consulta sobre sus orígenes. Eso sí, aclara que su madre María Escobar era reacia a verlo con un balón porque prefería que estudiara.

En cuestión del interés de los oncenos más importantes del país, el jugador comenta que “se siente bien y lo anima a uno a seguir trabajando cada día más para lograr los objetivos”. Sin embargo, aún no se ve fuera del Tiburón mientras no le informen nada sobre una futura salida.



Es paisano de Juan Pablo Montes, el hombre que levantó la copa de campeón el torneo pasado con Motagua y con quien curiosamente no es familia. Espera seguir sus pasos en el fútbol profesional y recalar en un denominado “grande”, que en virtud del movimiento observado en el mercado de piernas actual, podría cumplírsele en breve si la batalla entre Olimpia, Real España y el mismo Ciclón culmina con algún ganador.



En el Tiburón Montes cuenta que “me llevo con todos, pero más con Dabirson Castillo” debido a que “es compañero de cuarto y vivimos juntos”.



El joven zaguero dijo en su momento también que su día a día es “jugar Fifa, como a todos los jugadores; duermo mucho y hablo con mi madre”.

Mauro Reyes quiere a Getsel en el Real España

El jugador, que pisó por primera los campos de la Liga hace un año y cinco meses, no es un asiduo goleador, pero al menos puede presumir que cuando lo hace busca los mejores blancos posibles. Real España y Motagua han sido víctimas de su gran juego aéreo, por lo que en esa virtud se han escudado para justificar su intención de repescarlo esta temporada.



Pero es que Montes no es indiferente para nadie. El mismo seleccionador nacional, el colombiano Jorge Luis Pinto, lo llegó a considerar para la Sub-23 que hizo historia en Río 2016, aunque las lesiones y otros pormenores evitaron que se afianzara en dicho proceso. En la Mayor ya ha sido parte de innumerables microciclos como invitado.



“Siempre he admirado a Johnny Palacios y a Sergio Ramos”, añade cuando se le pregunta por cuáles han sido sus referentes o espejos en el campo nacional e internacional.



El recién llegado 2017 podría ser el año de Getsel Montes, quien desde el Puerto y en plena pretemporada con el Platense de Reynaldo Clavasquín, aguarda ansioso por el llamado de cualquiera de los peces gordos de Honduras. ¿Se irá con destino a Tegucigalpa o San Pedro Sula?



Nacimiento: 23 de junio de 1996, Sulaco, Yoro

Trayectoria: La Academia de Sulaco (Liga Mayor) y Platense (Liga Nacional)

Aficionado de: Real Madrid (España) y León (México)

En Liga

Debutó: El 1 agosto 2015 en la derrota de Platense en La Ceiba con Victoria (1-0).

Su primer gol: El 6 marzo 2016 en Puerto Cortés, cuando Platense le ganó 2-1 a Real España.

Sus partidos con el Tiburón:

Torneo Apertura 2015/2016: 11 juegos

Torneo Clausura 2015/2016: Nueve juegos, un gol.

Torneo Apertura 2016/2017: 16 juegos, un gol.