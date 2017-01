Un gran Edgar Álvarez guía a Platense a la victoria ante Motagua

Motagua no jugó a lo campeón. No pudo estrenar su Copa 14 en el arranque del torneo Clausura, pues enfrente tuvo a un Platense (su rival en la gran final del Apertura), que simplemente demostró que lo que hizo en el campeonato anterior no fue casualidad.

Aunque en el inicio del encuentro todo apuntaba que el ciclón iba a pasarle por encima al equipo escualo. Jugaba mejor. Más claro y agresivo. En el minuto 19, Marco Vega iba a enviar el primer aviso tras rematar fuerte de derecha, pero el guardameta José Pineda taparía de buena manera.

Los azules intentaban llevar el ritmo del partido. Hasta ese momento el equipo de Clavasquín no encontraba la tranquilidad para manejar la pelota y tampoco mostraba variantes para hacerle daño al rival.

Fue así como en el 22, el mismo Vega volvería a pisar el área porteña, pero esta vez para anotar el primer gol del duelo. Cabezazo letal tras un centro perfecto de Discua desde la izquierda. Linda anotación para el 1-0 parcial.

Motagua lo pudo liquidar temprano, pero perdonó. Vega volvió a cabecear en el área, pero esta vez lo hizo de manera desviada. Se salvó el subcampeón nacional y eso al parecer le dio empuje para ir en busca del empate.

Platense comenzó a mejorar su rendimiento y Motagua se fue quedando. En el 39, Edgar Álvarez se metió por izquierda y levantó un centro preciso al segundo palo donde llegó Hay Pino. El canalero no perdonó y tras una pésima salida del guardameta Marlon Licona envió la pelota al fondo.

En la segunda mitad, el juego perdió brillantez, sobre todo del lado del campeón, que se fue quedando sin piernas. Los de casa eran los que intentaba darle algo de claridad, pero la tarea no era tan fácil. Aparte la cancha del Excélsior no ayudaba mucho, pues estaba húmeda tras varias horas de lluvia sobre Puerto Cortés.

Eso generó desgaste, pero el Tiburón no se quería conformar con el empate. Diego Vázquez, que estuvo presenciando el juego en las gradas por expulsión, envió la orden para hacer varias modificaciones, pero no le resultaron.

Fue Platense el que si encontró oro en sus cambios y lo hizo precisamente con el juvenil Óscar Medina, quien se encargó de sentenciar el partido.

El delantero cazó otro centro hermoso de Edgar, esta vez desde la derecha, erró Pucheta en la cobertura y el muchachito venció a Licona con un martillazo. Gran triunfo del Tiburón, que irrespetó al campeón.

ALINEACIONES

PLATENSE

José Pineda, Luis Palacios, Dabirson Castillo, David Mendoza, Richard Dixon, Luis Castro, Bryan Reyes, Edgar Álvarez, Maylor Núñez, Wenderley Guerra, Brunet Hay Pino.

DT: Reynaldo Clavasquín

MOTAGUA

Marlon Licona, Juan Pablo Montes, Martín Pucheta, Marcelo Pereira, Wilmer Crisanto, Omar Elvir, Carlos Discua, Santiago Vergara, Héctor Castellanos, Marco Vega y Rubilio Castillo.

DT: Diego Vázquez