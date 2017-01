¿Se va Carlo Costly del Olimpia y fichará por el Alajuela?

Carlo Costly, delantero del Olimpia salió muy contento por las dos anotaciones que se le dieron en el debut de este torneo Clausura 2017, donde su equipo además logró la victoria 5-2 sobre el Honduras Progreso.

"Uno está para las oportunidades que le caen ahí, gracias a Dios los goles se dieron y ganamos el partido. Fue un partido muy complicado, no sabíamos a lo que jugábamos y regalamos prácticamente 20 minutos del primer tiempo", dijo el jugador.

Y agregó: "Es importante iniciar de esta manera y para uno de goleador tiene que estar ahí, por eso e clave por comenzar ganando y goleando".

El "Cocherito" no considera que este sea su mejor arranque en un torneo de Liga Nacional. "Hay otros importantes en otros tiempos que había goleado, pero es clave poder ganar. Por ahí pensamos que se iba inundar la cancha, pero está bien y sacamos los tres puntos".

Sobre el desempeño del equipo. "Lastimosamente yo estaba solo, con Bayron, pero él jugaba más al costado y por ahí me quedaba solo. Ya con Estupiñán fue una dupla arriba y se vio que es diferente, jalando marca él o yo".

"Son goles que se dan y uno está a la expectativa, me pegó en el rebote ahí y gracias a Dios se fue para adentro, no importa como".

Además aseguró que no despreciaron al Honduras Progreso. "Aquí nadie desprecia a nadie, creo que por ahí pensamos que era lo mejor el cuadro que puso Vargas, pero por ahí regalamos 20 minutos y en segundo ya se hicieron los cambios necesarios para lograr el resultado".

SOBRE SU FUTURO

Carlo Costly confirmó que renovó contrato con el Olimpia por un año, pero no descarta que si se da la oportunidad de salir no lo dudaría. "Arreglé por un año, creo que todavía me siento para dar batalla y con ganas de seguir adelante en este equipo, para demostrar la grandeza".

Ante la posibilidad de ir a jugar con el Alajuela de Costa Rica. "Hay un rumor ahí que está, pero hasta el momento no se ha dado nada. Yo estaba viendo en Wikipedia y dicen que yo ya juego para ese club, pero hasta el ahora no hay nada concreto".

"Uno vive de lo económico del club en donde juegue y si se da la oportunidad vamos analizarla con el equipo y lo que venga para nosotros", cerró el delantero catracho.