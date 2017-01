Héctor Castellón, técnico del Honduras Progreso no pudo ocultar el malestar con sus dirigidos por la derrota abultada de 5-2 ante el Olimpia y aún más de la manera en la que recibieron las anotaciones.

"Lo que nos ha pasado siempre que venimos a jugar a Tegucigalpa con Olimpia y Motagua, donde empiezan a tirar centros, ya sabemos que lo van hacer y como, pero nos vuelve a pasar. Tuvimos un partido controlado, le dimos vuelta, jugamos bien en el aspecto colectivo, pero en el balón parado fuimos un desastres y nos hicieron cuatro goles de pelota parada y uno de rebotinha. Al final duele, porque hicimos un buen trabajo para llevarnos un mejor resultado", indicó.

Leer: ASÍ FUE LA PALIZA DEL OLIMPIA SOBRE HONDURAS

Además agregó: "Tenemos gente que es muy alta y que compite muy bien con ellos arriba, pero me quedo con el trabajo colectivo y hay que corregir el balón parado, ya que siempre que venimos nos ganan así, eso significa que no hemos hecho bien la tarea, sobre todo yo".

"La distracción es la parte que más me molesta, pero hay que felicitar al Olimpia que se llevó los tres puntos, aunque en el juego no fue muy superior a nosotros, pero el marcador es contundente y la historia así dirá que perdimos 5-2", comentó el jugador.

En su momento explotó y dijo: "No estoy golpeado, estoy encachimbado, porque creo que el equipo hace un esfuerzo y algunos errores, indecisiones del portero, en la marcas de los centrales, pero estas cosas no son buenas que pasen en ningún momento".

Castellón fue directo y dijo que su portero no tuvo su mejor juego ante el Olimpia. "Cuando perdemos somos todos y cuando ganamos también y hoy no fue su mejor partido, ha tenido mejores actuaciones y nos ha ayudado mucho, pero hoy definitivamente no nos ayudó en un momento dado. Así como otros jugadores que perdieron las marcas, ya que no podemos achacarle todo a West".