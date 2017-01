Copán Álvarez

No ha empezado la Copa Uncaf y ya surgió la primera polémica. No se ha oficializado el listado de convocados a la Copa Uncaf y ya varios se han desconvocado automáticamente, algunos expusieron sus razones, otros no pueden ir porque los clubes no los dejan y hay otros que no brindaron ninguna explicación.

Anoche Jorge Luis Pinto manifestó su molestia por la falta de profesionalismo de algunos jugadores, específicamente de Romell Quioto y Roby Norales. Estos dos seleccionados fueron recientemente transferidos a clubes en el extranjero y no avisaron formalmente que no podían ser parte de este proceso centroamericano.

Algunos pensarán que Pinto es un exagerado, otros que este tipo de detalles se pueden arreglar puertas adentro o con una simple llamada porque es un tema secundario y otros pueden estar de acuerdo con el entrenador nacional.

El colombiano es exigente y apegado a la legalidad, los derechos y deberes de cada uno de los partícipes.

Cuando fue nombrado seleccionador de Honduras pensé que el proceso iba a ser una verdadera batalla, sobre todo con la prensa, sin embargo hasta ahora se ha comportado como un 'gentleman' (caballero) y pocas veces entró en polémica o se pasó de tono. Desconozco cuáles son las reglas del juego y la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores, pero si lo expuso públicamente es por algo.

También pienso que es un tema que se pudo evitar con una llamada a los jugadores de alguien cercano al cafetero, porque en Honduras es muy común que la gente de por hecho algo. No solamente en el fútbol sino en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Somos así, descuidados, tímidos y nos cuesta enfrentar momentos que pueden llegar a ser incómodos.

Estoy seguro que tanto Quioto y Norales no lo hicieron a propósito, simplemente se les olvidó, Ser cno quisieron dar la cara por temor a una represalia o no se dieron cuenta que ser cortés no quita lo valiente.

Ser frontal es lo ideal, lo mejor para evitar suspicacias y especulaciones, ir de frente y hacerlo público es lo que se tiene que hacer porque la Selección es de todos, es de la gente y todos tenemos derecho a saber qué pasa dentro de ella, aunque hay pequeños detalles que mejor se arreglen sin tanto drama, como este, como muchos que pasaron y vendrán.