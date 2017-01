Caminamos a la orilla del hermoso mar en la aldea Guadalupe, Santa Fe, Colón, junto a mi gran amigo Osman Chávez. Con el “Tierno” se puede conversar de todo y lo hicimos largo y tendido. Siempre he dicho que este negro es de los más humildes que conozco. Tipazo y un ejemplo a seguir para todos.



¿Porqué te ha dado de baja el Real España?

Aún no sé que rollo con esa gente, no entiendo, logré jugar 21 de los 23 partidos que disputamos, debería de ser imposible que te den de baja si jugaste casi todos los encuentros, siento que tuve un rendimiento aceptable, un defensa siempre tiene malos momentos, pero al final mi rendimiento fue muy bueno.



¿Quién te cortó del equipo aurinegro?

No sé, los dirigentes dicen que fue el técnico y el entrenador dice que fueron los directivos, que Uberti llevará otro defensa central, creo que es un uruguayo. Pero te diré algo, creo que ha sido lo mejor que pudo haber pasado, si ellos no me cortaban, yo hubiese renunciado.



¿Había alguna inconformidad de parte tuya para seguir en el equipo?

Claro, ya no era un ambiente sano para mí, de nada servía que yo sacara cien pelotas del área, salvara muchos goles y te equivocas en una y luego te culpan, todos señalaban a Osman, el que publica las cosas en las redes sociales, solo sabía decir, no llegó, no saltó, no hizo esto y lo otro.



¿Crees que los dirigentes de Real España tengan mucha influencias sobre el entrenador del equipo?

Creo que sí, por lo que he visto hay una influencia bárbara, de repente no dejar que el técnico tome sus decisiones, no sé quién fue, el técnico o los dirigentes, es algo ilógico lo que pasó.



¿Te informaron antes de que saliera tu separación por las redes sociales?

Uberti (director deportivo) me llamó para una reunión, creí que me iba a proponer una rebaja en el salario, pero me comentó que se había reunido con el entrenador y los directivos y que probablemente no se iba a contar conmigo porque tenían un proyecto a largo plazo y que no entraba en los planes del técnico, luego el entrenador (Mauro Reyes) me dijo que eso no venía de él. Que nunca había dicho nada.



Al final, ¿quién te separa?

No sé, ja, ja, ja. Escuché que había sido Uberti porque trae un defensa más barato para el equipo, al final eso no importa, te diré una vez más, gracias a Dios que ya no estoy en el Real España, pero sí me siento muy agradecido con la institución, si Dios ha decidido que hasta aquí llegue, bueno, eso haré, tal vez regrese a Polonia, mi separación del Real España ha sido lo mejor para mí.



¿Los comentarios que los directivos del Real España hacen en las redes sociales incomodan al grupo?

Claro, eso trae inconformidad, los dirigentes deben saber que ellos son los padres de los jugadores, si tus padres no te cuidan, quién lo hará, no pueden ser ellos los primeros en atacarte.

Aún tienes contrato, el equipo puede exigir a que vuelvas.

No regresaré, ya no es un ambiente sano para mí, ya no sería lo mismo, es muy difícil estar en un lugar en donde no valoren lo que haces.