Carolina Vaquedano: “Me ofrecieron 50 mil euros por una aventura”

La más encantadora de todas, aquella que te enamora dentro y fuera del terreno de juego con su espectacular belleza y figura inigualable, lleva por nombre Carolina Vaquedano, la hermosa capitalina que considera el fútbol una de sus mayores pasiones.

A su corta edad estudia dos carreras, (Psicología y Trabajo Social) destaca como una joven llena de emociones y predilecta a triunfar.

Fuera de las canchas de fútbol, desde su adolescencia, la radiante Vaquedano se proyectó como modelo y edecán. En el 2015 quedó entre las mejores 10 concursantes al título "Chica Verano", y para este 2017 espera volver con más fuerza.

Ver: LAS EXPLOSIVAS FOTOS DE CAROLINA VAQUEDANO

¿Cuáles son las pasiones que rodean a Vaquedano?

Mis estudios y el fútbol. Fuera de ello amo bailar y estar conectada con la naturaleza .

¿De dónde viene esa pasión por el fútbol?

Desde pequeña solía jugar con mi hermano y mi padre.

Me dicen que eres seguidora del Olimpia

¡Uff sí! Es como una tradición de familia, todos son olimpistas. Sufrí mucho la eliminación contra Motagua, era la segunda vez que iba al estadio.

¿Segunda vez?

Sí, ja, ja, ja es que me escapé. No me dejaban ir, me fui con unas amistades; ahora sí suelo asistir.

¿A Cuál jugador admiras?

Carlo Costly. Del extranjero admiro mucho a Iker Casillas.

Bien... ¿y el que te acelera el corazón?

Es chiquito pero definitivamente es Dani Turcios ja, ja, ja.

¿Dónde ha estado cúpido?

No lo sé, soy muy selectiva al momento de eligir a alguien a mi lado. Me cuesta querer a una persona. Ahora somos más de mente abierta, y muchos no quieren una relación seria.

El gol más romántico que podría anotar para enamorarte ¿cómo sería?

Aquel con detalles que me sorprenda y me haga sonreír.

¿y La tarjeta amarilla?

Al que esté pendiente y me preste mucha atención todo el tiempo.

¿La tarjeta roja para quién sería?

Al hombre machista y que no se porta como un caballero.

¿Sigues alguna dieta?

No, lo que tengo es de familia, ja, ja, ja. Soy bendecida, pero fuera de ello no creo que el físico sea todo. De una mujer importa sus metas y valores.

Aparte de practicar fútbol eres modelo ¿cierto?

Sí, desde los 15 años modelo. También hago eventos de edecán. En nuestra sociedad nos creen prostitutas, este mundo es bien arriesgado, nos denigran.

¿La cantidad más grande que te han ofrecido?

¡Uyy! ja, ja, ja... Me ofrecieron 50 mil euros por una aventura de tres noches, e incluso un viaje. Pero creo que era una cuenta falsa. Gracias a Dios mis padres me inculcaron buenos valores, no me considero una persona ambiciosa. Si hay personas que lo hacen, respeto eso.

PERFILITO

• Hondureña

• Modelo

• Futbolista

• Locación: Studio Rocío Boutique

Nombre: Carolina Vaquedano

Edad: 21 años

Fecha de Nacimiento: 21 de enero 1995

Sus gustos:

La oriunda de Tegucigalpa ama bailar, su canción favorita se titula "Stereo Love".

Le encanta el pollo y las pastas. Además, sueña con viajar alrededor del mundo.

la hermosa dama de las pasarelas reveló que su punto débil son los besos en la espalda.

LO MÁS HOT:

“El aspecto sexual es algo natural en los seres humanos. Estar casados para tener relaciones sexuales es tiempo pasado, pienso que hay que ser de mente abierta, pero respeto los pensamientos de los demás”.