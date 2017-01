Daniel Uberti no anda con rodeos y explica razón de salida de Osman Chávez

El director deportivo de Real España, Daniel Uberti, zanjó de una vez por todas la polémica acerca de la salida del defensa Osman Chávez. El directivo afirmó que fue una decisión técnica.



"Los vienen y se van son a estricta solicitud del técnico. fue lo mismo en el caso de Osman y se trató de resolver favoreciendo los intereses del técnico y del club. Interesaba su salida y se concretó. Eso fue todo", dijo con claridad.



Agregó que, "la conformación del plantel fue a pedido del entrenador. Él ha pedido los jugadores que necesitaba y salieron con los que no contaba".

Osman Chávez asegura que Uberti lo separó del Real España



En entrevista, Osman Chávez declaró que había escuchado que su baja obedecía al fichaje de un central uruguayo más barato: "Hay que esperar el 28 del mes a ver si viene alguno. No viene ningún defensa central ni de Uruguay, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Rusia. De ningún lado", descartó Uberti.



Reiteró, un poco incómodo, "creo que estoy hablando claro. El plantel lo arman los entrenadores, claro si nos piden a Diego Maradona por supuesto que no puede venir, pero dentro de lo que el club puede solventar, las entradas y salidas con a criterio del entrenador", sentenció.



El uruguayo se ha visto involucrado en varias polémicas: "Cuando estamos 10 partidos invictos y estamos bien no se me menciona a mí. Nadie. Y no me interesa que me mencionen tampoco", aseguró.



Añadió sobre el despido del central: "Osman estaba claro que las decisiones la toma el entrenador, tenía año y medio de estar en el equipo. La directiva no influye en eso. Puede decir lo que quiera, pero él tiene claro que fue por decisión del técnico".



FICHAJES



De los posible fichajes que se menciona pueden venir: "Central extranjero no está viniendo ninguno, puede que vengan jugadores en otro puesto porque el entrenador talvez ha solicitado reforzar en otras posiciones, puede que si o no".

Jorge Claros ya habría fichado con el Real España



Del fichaje del contención Jorge Claros: "No está concretado. Hay una intención, hay posibilidad cierta que Claros forme parte del plantel, pero no está concretado. Y si viene es a solicitud del técnico".



se ha mencionado de ofertas en el extranjero para Bryan Acosta: "Él y varios más pueden tener una opción en el extranjero, pero no hay nada firme. En otros lugares todavía hay espacio para concretar, no hay nada formal en el caso de Acosta y otro muchachos que tenían posibilidades" finalizó.

¿Y Real España anda buscando atacantes? Y la respuesta de Uberti fue contundente: "Lo único que he escuchado es la posible llegada de Claros".