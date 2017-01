Motagua se olvida de la derrota ante Platense y ahora piensa en el Honduras Progreso

Motagua retomó los entrenamientos después de su primera derrota contra el Platense. Los Azules esperan que la localía les traiga el triunfo en el Clausura.



Con la ausencia de los seleccionados nacionales, los 'Azules' trabajaron con un pelotón reducido en la pista de la Villa Olímpica.



"Vamos a seguir con la misma planificación de siempre no vamos a inventar a pesar del resultado que sacamos. Tuvimos un primer día de recuperación y luego pasaremos a los trabajos en Amarateca. Ya tenemos nuestros conceptos bien claros y será primordial que tengamos la responsabilidad de sacar el resultado adelante contra Honduras de El Progreso" comentó el asistente técnico Ninrod Medina.



"El juego va a ser difícil como siempre ha sido pero esperamos estar a la altura del partido y poder imponer nuestras condiciones de local".



Este campeonato se tiene en lista de espera a Kevin Castro el hijo del Venado, quien podría hacer su debut en el Clausura como lo han hecho otros atacantes jóvenes. Ninrod aseguró que "la idea es tener un a base de jugadores que vienen jugando con los que no tienen tanta competencia. Tenemos que mostrar una solidés".



"Bueno se está considerando a los jóvenes y se puede pensar que ellos van a tener oportunidad este torneo. La incorporación más clara que tenemos es la del portero que viene en los próximos días".



Elvir sufre un esguince



Omar Elvir trabajó por separado esta mañana en la Villa Olímpica. El futbolista sufrió un esguince Grado 1 y se pasará una semana en recuperación.





Elvir salió lesionado en el primer encuentro contra Platense y en su lugar tuvo que entrar Klifox Bernárdez.



"Si, me lesioné el domingo no pude terminar el partido y confío en Dios que voy a estar bien si es posible para el domingo. Bromeaba con el grupo y les decía que no tengo que ir a Cortés porque siempre que voy me lesiono y no puedo jugar". y es que Elvir se lesionó para el segundo partido de la Gran Final contra los Tiburones.



El 'Burrito' Elvir tendrá que someterse a una terapia con hielo y trabajos específicos. "No es tan grave así que vamos a ponernos hielo para que baje la inflamación y esperamos recuperarnos lo antes posible".



"El torneo va a ser duro porque todos los clubes van a presentarnos partidos muy difíciles ya que hay descenso y también todos quieren ser campeones. Ningún equipo se va a regalar y nosotros como campeones tenemos que sacar esa jerarquía".