Olimpia y Luis Garrido no llegan a un acuerdo en primera audiencia

El abogado defensor de Luis Garrido y el apoderado legal de Olimpia se hicieron presente a la audiencia de conciliación en el caso donde el jugador demanda al club un pago que ahora no es de 200 mil lempiras, según calculos del abogado Ricardo Sierra, representante legal del volante el monto de la deuda oscila entre los 100 y 150 mil lempiras.

En la primera etapa legal del caso no hubo acuerdo entre ambas partes y ahora deben esperar a que el TNAF presente su fallo en un lapso no menor a 30 días.

“No hubo conciliación, se presentaron los medios de pruebas de ambas partes, ahora toca esperar a que el tribunal dicte su fallo, Olimpia presentó un medio probatorio nuevo. Como defensores de Garrido aseguramos que al jugador se le debe una parte de los salarios que el equipo a libre albedrío cancela pero nosotros exijimos el pago completo del torneo, eso fue concensuado en el contrato, se dio el no pago ya que las cantidades de Olimpia y del jugador no cuadran”, aseguró Sierra.

En tanto Jorge Herrera, profesional del derecho que representa al club blanco mencionó: “Quisiera creer que el jugador no ha sido asesorado de forma puntual, en el contrato se ha pagado tal como se ha pactado. Este tema no debe afectar la participación del jugador con el club porque sigue teniendo contrato. Son dos versiones por parte de la defensa legal de él porque al inicio se dio una cifra y hoy en la audiencia de conciliación otra cifra, no entendemos”. Concluyó Herrera.

Mediante su abogado defensor, Luis Garrido demandó nuevamente a Olimpia pidiendo una cantidad de dinero que ahora ronda los 100 a 150 mil lempiras y que será el TNAF quien resuelva de manera salómonica.