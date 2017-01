El técnico del Olimpia Héctor Vargas, ha comenzado su trabajo con la mente puesta en lo que será el duelo ante el Real Sociedad en Tocoa, pero la alegría del triunfo ante el Honduras Progreso les ayudará a corregir los errores.

"Comenzar ganando en lo que uno siempre trata, pudimos revertir el resultado con mucho errores, pero corregimos y rescato la rebeldía del equipo para buscar el resultado más la contundencia de anotar cinco goles", indicó.

El timonel del Olimpia no le sorprende que no vaya a contar con los seleccionados para este duelo. "Nosotros ya sabíamos que esto iba pasar, inclusive nos habían dicho que ni para este juego, luego nos dieron a escoger dos y como habían trabajado el sábado por la mañana, por eso apostamos en el segundo tiempo con ellos".

Sobre el bajo nivel del fichaje de Bryan Moya. "No le podemos echar la culpa que el equipo no funcionó por que Bryan Moya no fue el mejor, lo mismo de Bayron Méndez. Ellos cometen sus errores, pero hay partidos que se está bien y otros no, pero no por eso están marginados y pueden volver a jugar. Lo mismo Edrick Menjívar debe ir agarrando más personalidad, mientras siga con los partidos".

VARIANTES DE JUEGOS ANTE REAL SOCIEDAD

Para lograr un resultado positivo en el Francisco Martínez, el estratega del Olimpia piensa realizar ciertas modificaciones en relación a su primer juego en liga. "No hay muchas y podrían ser defensivas poniendo a Ariel Flores y cambiar a Moya o Bayron como fortaleza en la mediacancha. Otra puede ser Javier Estupiñán que lo metí en la segunda parte y entra con toda tu potencia para ayudar", explicó.

Y agregó: "Ellos por algo ponen el partido a la 1:00 de la tarde lo cambian a las 2:00, pero al margen de eso tienen buen equipo y antes los clubes de la capital tratan poner un horario donde el futbolista sufra, pero nosotros hemos podido sacar el resultado en los últimos tiempos y vamos a seguir por la misma senda".

OLIVER MORAZÁN: Vargas aprovechó para aclarar la salida del volante Oliver Morazán: "Era un jugador del club, pero el encargado de sostenerlo o dejarlo ir son los directivos, así como otros jugadores, eso queda a criterio de ellos" y agregó: "Yo no hablo con el jugador, ni decirle pedí esto, yo no me meto en la parte económica. El no es jugador de Vargas, es de Olimpia y los encargados de retenerlos o dejarlo ir son los directivos".

FABIO DE SOUZA: Sobre el retorno de Fabio de Souza. "El 16 de enero está para darle el alta médica, pero yo no lo puedo poner porque si le pasa algo el culpable soy yo. Él está haciendo fútbol, pero la competencia directa no la está haciendo”.

ROGER ROJAS: Mientras dejó claro cual es la situación que vive Roger Rojas. "El tenía contrato por un año y el resto como lo arreglaron yo no sé, si el finiquito fue pagándole todo el contrato o solo un día, eso queda en la directiva. A mi jugador que me traigan yo lo agarro y un técnico entre más tiene posibilidades es mejor".

REFUERZO: El timonel del Olimpa deja en las manos de los directivos la nueva llegada del refuerzo. "Eso queda a criterio de los directivos por la cantidad de dinero y la calidad de futbolistas. Esto es como los carros, de acuerdo a lo que podes pagar si un Corolla o un Mercedes que sale con un monto diferente", aseguró.

Y agregó: "Está la posibilidad, pero la confirmación no está. Es un defensa central, ni de que nacionalidad. Vinieron como 50 de todos lados: Panameños, argentinos, uruguayos, brasileños, pero ya queda a criterio de la directiva del monto a pagar".