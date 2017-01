El defensor hondureño Osman Chávez primero habló de su dura salida del Real España y ahora de su vida como pastor evangélico, además mencionó que Goku es uno de sus dibujos animados favoritos.

¿Tienes en mente regresar a Polonia? ¿A qué regresarías?



A levantar mi ministerio, justo cuando me vine de Polonia, dejé una radio que tengo allá, pienso volver al ministerio pastoral y radicar allá completamente, establecer esa radio, no una radio cristiana en Polonia, ellos son católicos, será a través de esa radio que predicaré en Europa, pienso retomar ese proyecto.



Osman, hoy que sos pastor, ¿qué clase de pastor sos, el que predica la generosidad y la bondad o el que busca hacerse de varios miles de lempiras?



Antes de ser pastor ya había logrado hacer un poco de dinero, un día yo hice cuatro peticiones, estoy metido en las cosas de Dios desde que tenía 16 años, le pedí que me hiciera debutar en la Liga Nacional, que me llevara a jugar en un equipo grande, que me lleve a la Selección mayor y luego al extranjero, todo ha sido posible y no veo porque no debo de servirle al Señor. No estoy en el pastorado por dinero, mi niñez me hizo humilde y siempre me ha gustado compartir con las personas, soy un pastor que vela por el bienestar de las personas. Si te contara todo lo que yo he hecho no termino ahora, no me gusta que mi mano derecha sepa lo que la izquierda ha hecho.





¿Siempre has buscado servir a las personas sin importar su estrato social?



Esa ha sido mi filosofía en todos los lugares que he llegado, lo que pasa que la mayor parte de mi vida no tuve casi nada, ahora que he tenido algo, por qué no compartir con las personas que no tienen. No me gusta pensar que un niño está pasando por una situación por la que me tocó vivir, sin ropa, sin calzado. Tengo una actividad en casa que se llama closet limpio, invito a varias personas cercanas o de la iglesia y me deshago de lo que ya no necesito, un día una persona hizo eso por mí, fue un compañero de fútbol. Me gustó ese gesto y si puedo hacerlo por las personas, con gusto lo hago. Cuando mi compañero abría su clóset, yo dejaba de ir a comprar al agachón, esa era mi línea, no había para más. Conocí todas las tiendas de segunda en San Pedro Sula.

Hay historias de futbolistas que por regalar mucho, luego se queda sin nada, ¿no temes que te pase lo mismo?



No, no lo creo, además, no he visto alguien que se muera y se lleve todo lo que ha logrado hacer, yo siempre he practicado la generosidad, la bondad. Te cuento algo, un día se me descargó la batería del carro, andaba en el cine en un centro comercial, ya era muy tarde ya no habían muchos carros y de pronto alguien pasó y me preguntó que tenía, le expliqué y me auxilió, recuerdo que me dijo que lo hacía porque admiraba mucho la humildad que siempre me ha caracterizado y que siempre estaba pensando en los demás, eso me hizo muy feliz.



Hay pastores se caracterizan por conquistar mujeres dentro de la iglesia. ¿Estas en lo mismo o algo te hace diferente?



Ja, ja, ja. Que Dios me mate, hermano, que acabe con mi vida, no haré semejante cosa, siempre admiré la vida que llevaba el pastor de mi comunidad y decía que si un día iba a ser cristiano, sería alguien diferente, un pastor diferente, que primero sirva a los demás, soy un pastor que ayuda a las personas , soy un pastor del reino, en esa área me muevo yo, sirvo en todas las líneas, sé que hay pastores que han fallado, se han quedado con lo que no es de ellos, han caído en el pecado de la fornicación y adulterio. Espero en Dios que nunca jamás se me pase por la mente una cosa de esas, no creo que pase, amo a Dios, amo a mi esposa, a mi familia. Por eso siempre ando con mi familia, a cualquier lugar que vaya, llevo a mi esposa e hija, no quiero estar expuesto a nada.



Con una infancia tan dura, ¿nunca se te ocurrió agarrar la calle?



Siempre le decía a mi mamá que no iba a beber, nunca he bebido, a pesar de estar en el pueblo, nunca bebí, nunca fumé, tampoco robé, siempre quise seguir mi sueño. A pesar de que no conocía a Cristo en esos días, nunca pensé en cosas malas.





Osman, tengo cierta información, te iniciaste a formar por un partido que es estabas jugando burocrático en el sector de la Rivera, ¿es así?



Sí claro, en la famosa Sambunango, la Alfonso Lacayo, ahí donde un muchacho, Josué Miranda, fue el que me vio y me hizo la invitación de ir a practicar con Charlie, un tipo famoso en mi colonia por la cuestión de que él había sacado a varios jugadores y en ese momento estaba en la élite. Él siempre me invitaba y yo no le ponía importancia. Cada vez que decía que iba a venir a recogerme a tal hora y cuando el muchacho llegaba por mí, prefería quedarme viendo Gokú, ja, ja, ja. Siempre estuvo insistiendo hasta que fui.



¿Cuántos años tenías vos en ese momento?



Tenía entre 14 y 15 años, yo me quedaba viendo Gokú en ese momento, estaba en el top 10 y yo no iba a entrenar y el primero preguntaba que cuando podía ir, siempre estuvo ahí, siempre estuvo, hasta que un día deje de ver Gokú y me fui con él, entrené y luego me convencí.



¿Pero por qué te atraía tanto Gokú?



No, no me identificaba, simplemente a mí de niño siempre me gustó la caricatura, Cartoon Network, Tom y Jerry, y Gokú. De repente me identificada por la cuestión que de niño siempre era muy peleón, siempre gustaba estar en bronca, aquí siempre la armábamos.



Es bien contradictorio, unos aseguran que vos eras un niño que no le quebrabas el plato a nadie y vos te estás identificando de que cuando eras niño eras amante de las peleas. Claro, cuando era niño en estas playas mirábamos películas de Bruce Lee, nos íbamos a las casas de los vecinos a ver películas de karate y luego nos veníamos a la playa a practicar entre nosotros, entonces siempre me gustó eso de las artes marciales y muchas veces me ponía a correr aquí de niño diciendo que era Van Damme o era Bruce Lee.



¿Con quién te identificabas más?



estaba Bruce Lee y Jim Kelly, recordá que este era negro... Más con Bruce Lee, habían veces que veníamos aquí con unos amigo que ahora muchos de ellos están en Estados Unidos, nadie nos miraba, nadie identificaba esa parte, armábamos nuestros grupo, mirábamos la película en casa de doña Miriam, que era la única señora que tenía televisión aquí, ella vivía en los Estados Unidos, me ponía detrás de una ventana y después nos veníamos todos a la playa, alguien tenía que sangrar y dejaba de ser un juego. Fue una corta etapa donde me gustaba hacer eso, siempre en mi escuela casi nunca tuve problema, porque ya fui creciendo y se me fue quitando eso, pero las caricaturas sí, eso siempre me gustó.



¿Osman, por casualidad te tocó cultivar la tierra en tu pueblo, ibas al monte?



Sí, claro que me tocó cultivar yuca, plátano, banano, camote, maíz y otros productos, era la mano derecha de mi mamá, cortaba leña, sabía manejar el hacha, no tenía opción, también iba a sacar la yuca cuando ya estaba en su punto. Esa realidad que vivía me llevó a apartarme de todas las cosas malas y trabajar al lado de mi madre.



Cuando llegaba la cosecha de todo lo que habías sembrado, ¿en qué lo transportaba al pueblo, en burro, caballo, bueyes?

Ja, ja, ja. No habían animales, puro hombro, te diré que estaba lejos del pueblo, vez aquella antena que esta allá, por ahí tenía un solar mi mamá, tenía que irme muy temprano a traer el producto para luego ir a la escuela, eso era de casi todos los días, ir y venir, yo tenía que cargar en mi hombro todas las cosechas. Te diré una cosa, esa vida que viví, ha sido lo mejor que me pudo haber pasado, eso me ayudó a llegar muy lejos. Por ratos pensé en rendirme, pero mi vida fue tan sacrificada que no lo podía permitir.



Tan difícil es la vida en los pueblos garífunas, sin carretera, sin luz eléctrica, sin lo básico y vos lográs salir adelante.

Por mi sueños, vi que alguien del pueblo había salido y había logrado llegar muy lejos, a veces estamos aquí y no anhelamos las cosas buenas y ese es un gran problema que está viviendo la juventud, siempre me gustó el sacrificio, crecí en él, vi a través de la pobreza una oportunidad, opté por eso.