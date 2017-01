Rolando Peña, director deportivo de Marathón, confirmó acercamientos con el delantero panameño Blas Pérez. La negociación no pasó a más por las pretensiones económicas de 'Súper Ráton'.



Además, los verdolagas han confirmado el fichaje del delantero colombiano Justin Arboleda, pero Peña confirmó que buscan al menos dos más: "Hay de diversas nacionalidades, pero estamos tratando de darle prioridad a los nacionales. Lo que si está claro es que el fin de semana estaremos confirmando una contratación más.



La idea es que lleguen tres refuerzos en ataque: "Al final del mercado podría estar la tercera que sería en ataque".



También aceptó acercamientos con el panameño Blas Pérez: "sostuvimos una conversación con él en diciembre, pero en definitiva se descartó porque no estábamos a la altura económica y entendemos que tenía otras ofertas".



Preguntado sobre la situación de Marvin Chávez: "No queremos dar una versión y después quedar en que no vienen jugadores, pero si vamos a reforzar el ataque porque es necesario".



Walter Martínez y Joshua Vargas están suspendidos por tres juegos tras el repechaje ante Motagua. En el verde quieren una rebaja de castigo "Hicimos lo que concierne ante la Comisión Regional del Centro y solicitamos tanta la rebaja de la sanción".