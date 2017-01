Javier Portillo: “En este tipo de cosas no voy a meter a Dios para lucrarme, esto no lo debería estar peleando”

Al igual que en el caso de Luis Garrido, Javier Portillo y Real España tuvieron su audiencia de conciliación sin mayores resultados, ambas partes no llegaron a un acuerdo y será el TNAF quien dicte su fallo. El jugador exige que el conjunto sampedrano le pague el año y medio de contrato que le faltaba cuando lo separaron del equipo.

“Hoy presentamos los medios de pruebas, ahora toca esperar porque ellos tiene el contrato bajo la mesa, todo lo que yo presenté está en lo correcto. Yo no estoy haciendo nada fuera de orden, no estoy haciendo algo sucio, todos los papeles que presenté pasaron por manos de directivos del Real España”.

Portillo mencionó que a partir de ahora se concentrará en buscar nuevo equipo, además lanzó un dardo que dolerá en Real España. “Ahora me concentraré en buscar un nuevo equipo, todo esto me tenía bastante ocupado. Es la comida de mi familia la que está en juego, en esto no voy a meter a Dios para lucrarme, este tipo de cosas Dios no las premia. Esto no lo debería andar peleando, creeran en Dios ellos, esa es la pregunta”. Cerró Portillo.