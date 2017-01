Jonathan Rougier: “He tenido un nivel bastante bárbaro y tal vez eso miró Diego de mí”

El portero argentino del Motagua cuenta su experiencia y cómo se dio su fichaje por el Motagua. Explica que Diego ya lo miró jugar y viene para ser titular porque es una persona que le gustan los retos.

Arriba el jueves a Tegucigalpa y firmará contrato por un año. Hizo inferiores en Colón de Santa Fe y dice que su fuerte es jugar con el pie. Esta es su primera experiencia a nivel internacional.



¿Cómo se da tu fichaje por Motagua?

Se comunica conmigo Diego Vázquez, el entrenador, él ya me vio jugar en la final que ganamos y tuve la oportunidad de mantener el arco en serio, platicamos y hemos tenido un par de contactos, unas charlas al principio de este año, llegamos a buen puerto y estamos a horas de viajar a Honduras.



Me comentabas que te vas a casar antes de venir…

En un principio voy solo. Con el correr de los tiempos veré como mi señora y mi hijo puedan viajar a Honduras lo más rápido posible porque siempre se necesita tenerlos para estar bien ya que es un deporte donde la cabeza juega mucho. Entonces creo que si mi familia está conmigo tiene un condimento extra y este es un paso que pensamos hace tiempo y hay que aprovechar cuando hay buenos momentos.



¿Por cuánto tiempo vas a firmar?

En un principio sería por un año.



¿Qué has visto de Motagua?

He leído un poco, entro a los diarios para enterarme de la ciudad donde voy. He hablado poco con Diego, no conozco los jugadores, solo lo que he leído. He conocido un poco de la afición, del equipo, de la ciudad. He tenido compañeros jugando en Tegucigalpa, amigos viviendo allá, así que tengo buenas referencias de la ciudad y ya quiero estar allá para la disposición de Diego.

¿Qué compañero tuyo estuvo en Tegucigalpa?

Tuve un compañero en este club donde estoy jugando ahora que estuvo jugando en Olimpia, un número cinco llamado Yair Soloaga y después un cercano amigo, hijo de un tío que vive acá que estuvo viviendo cuatro años en Tegucigalpa y se casó con una hondureña, él es ingeniero agrónomo y está viviendo en Tegucigalpa.



Te dio buenas referencias de Honduras.

Sí, sí, todo está para la decisión para ver cómo es la vida, como manejarse y me han dado una buena referencia. Así que estamos en hacer todo lo posible para que el club siga creciendo.



¿Sabes que vienes a un club que tiene la presión de ganar siempre porque es el segundo más grande?

He tenido la posibilidad de leer, muchos comentarios y cosas de las críticas de los diarios que son duras pero se entienden porque el equipo llega a ese nivel de exigencia tras ser un grande. Es lindo que te exijan porque te hacen crecer también.



¿Cómo ha sido tu carrera?

Inicié en un club de barrio acá en el interior de Argentina, luego fui a la escuela de fútbol Renato Cesarini unos años, luego fui al Colón de Santa Fe, equipo de la primera división, de allí estuve en el Boca Unidos que milita en segunda división, allí como no tuve minutos me fui al otro club en general B, luego pasé a Defensores de Pronunciamiento hasta el que estoy ahora. Aquí ascendí dos veces y terminé en la tercera categoría del fútbol que aquí es muy exigente.



¿Cuál es tu fuerte bajo los tres palos?

Soy un jugador que me encanta salir jugando con los pies, después… Tengo todas las cualidades, pero no sé si destacar uno, en este último año he tenido un nivel bastante bárbaro y tal vez es eso que miró Diego de mí. Me gusta golpear la pelota con el pie para hacer jugar a los compañeros.

¿Me imagino que si te trae Diego es para ser titular y esa es la mentalidad?

Uno tiene que aportar donde esté. Si estoy afuera estaré apoyando a los compañeros, esperemos estar todos unidos para llevar los momentos malos, porque en los buenos están todos y esa gente es la que te apoya a ir adelante. Yo voy por el grupo, si me toca jugar lo haré de la mejor manera.



Vienes a un equipo lleno de argentinos… Diego, Pucheta, Vergara y ahora vos.

Claro. Eso es una tranquilidad extra, más allá de lo que he hablado con la gente que ha estado allá, es una tranquilidad estar con gente de tu nacionalidad, eso da confianza por yendo a todo nuevo, todo distinto es información nueva, ya teniendo jugadores así es distinto y se adapta más rápido.