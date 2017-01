Costa Rica, el amo y señor de la Copa Centroamericana

La selección de Costa Rica llega como favorita a la Copa Centroamericana de Naciones 2017 (UNCAF), los ticos han conseguido ganar ocho ediciones de las trece que se han realizado.

Costa Rica buscará mantener su reinado en la Copa Centroamericana 2017, que se disputará desde el viernes en Panamá, en un torneo devaluado por la exclusión de Guatemala y la ausencia de jugadores de mayor renombre.



Del 13 al 22 de enero Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá buscarán la gloria regional con equipos alternativos, además de los cuatro cupos y medio que el torneo otorga para la Copa Oro 2017 de la Concacaf.



Guatemala no participa en el torneo al haber sido suspendida por la FIFA en octubre pasado, luego de que los clubes locales rehusaran ampliar el mandato de la Comisión Normalizadora que estableció el organismo internacional para gestionar el fútbol de ese país tras un caso de corrupción.



Al no tratarse de fecha FIFA los clubes no están obligados a ceder jugadores para esta Copa, que servirá también de prueba para aquellas selecciones que disputan la clasificatoria mundialista a Rusia-2018.



Costa Rica, actual campeón y ganador de 8 de las 13 ediciones de este torneo, llega como favorito, aunque Honduras y Panamá prometen darle pelea.



El técnico costarricense, Óscar Ramírez, no podrá contar con piezas fundamentales como el arquero Keylor Navas (Real Madrid) y los volantes Bryan Ruiz (Sporting Lisboa) y Celso Borges (Deportivo La Coruña).



"Nosotros estamos obligados a traernos la copa y todos los jugadores lo tienen muy claro y para eso estamos trabajando", comentó el arquero Patrick Pemberton.

El elenco combina veteranos como el zaguero mundialista Michael Umaña y jóvenes como Gerson Torres, de 19 años, quien este mes fue transferido al América de México.