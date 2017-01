Noel Valladares acepta que le han ofrecido seguir en Olimpia pero él busca desligarse del fútbol

No ha pasado mucho desde que Noel Valladares jugó su último partido con Olimpia, el arquero decidió que tras finalizar el torneo apertura en donde quedaron eliminados en semifinales se retiraría del fútbol.

Ya cuando ha comenzado un nuevo certamen y en vísperas de la participación de la Selección Nacional en Copa Centroamericana, Valladares habló para el programa Nación Olimpista y expresó sobre lo mucho que le costó tomar esta decisión y desde cuándo la venía analizando.

“Los primeros días si me levantaba un poco acelerado pero luego mi esposa me detenía y me calmaba porque ya no iba a entrenar, se me hicieron complicados los primeros días, se extraña todas las vivencias dentro del camerino. Ya días me venía preparando, hace como dos años pensaba en qué fecha podía pasar esto del retiro”.

El jugador fue consultado sobre su mejor atajada y con qué arqueros tuvo mejor convivencia, él contestó: “La atajada especial fue contra Chile en el Mundial, me parece que fue ayer esa jugada. Con el finado Milton Flores tuvimos una gran amistad ya con Donis (Escober) me he llevado más y tenemos afinidad”.

FELIPE BALOY HABLA SOBRE LA POSIBILIDAD DE JUGAR EN OLIMPIA

Sobre los delanteros más peligrosos que enfrentó, se sinceró y recordó a dos en especial. “Cuando jugaba contra Wilmer Velasquez si me preocupaba un poco y (Nicolas) Cardozo, ellos dos me metían más miedo”. El ahora ex jugador mencionó que el marco de Olimpia si ha quedado en buenas manos y que Edrick Menjivar tiene mucho futuro. “A Menjivar lo noté un poco ansioso en el partido ante Honduras Progreso, ser portero de Olimpia no es fácil pero si han quedado en buenas manos”.

Acerca de su futuro y la posibilidad de continuar con Olimpia en un puesto de cuerpo técnico o directivo, aclaró: “Me ofrecieron seguir en el equipo colaborando, estoy esperando me digan en qué puesto aunque a mi me gustaría incursionar en lo empresarial, quiero hacer otras cosas y no estar dependiendo del fútbol, quiero ser mi propio jefe.

Finalizó dando ua opinión sobre la aprobación de un Mundial con 48 selecciones. “Yo lo veo bien porque hay más oportunidad aunque estará más facil y le quita el sabor, no tendría sentido de competencia, en eso no estoy de acuerdo”. Concluyó