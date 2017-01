Milton Palacios sorprende al llevar a joven portero al Motagua

El exjugador del Olimpia y ahora representante de futbolistas, Milton Palacios llevó un portero de 23 años que se prueba con el Motagua.



Se trata de Josué Meléndez un portero que quiere someterse a una prueba con las águilas esperando llenar las expectativas.



"Somos amigos con el cuerpo técnico de Motagua así que nos une una buena amistad, siempre vengo a mostrarle jugadores. El torneo pasado les traje a Cristhopher Meléndez quien debutó contra Olimpia y tuvo unos minutos ante Social Sol".





"Josué es un portero que viene de la escuela Wilson Palacios y también estuvo en Olimpia Occidental en segunda división y estamos viendo si tenemos la posibilidad de colocarlo en Motagua" comentó Milton.



Por otra parte, el ex central habló de su hermano Wilson quien en este momento se encuentra en Estados Unidos.



"Wilson tiene contrato con el Miami FC y esperamos que en cualquier momento llegue una oportunidad, lo están viendo equipos de Centroamérica y hay ofrecimientos por él. En Honduras no he hablado con nadie. En el país solo ha jugado en Olimpia pero hay que platicar".