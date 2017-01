El nuevo refuerzo de Motagua, Jonathan Rougier, arribó la tarde de este viernes al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa para incorporarse al equipo capitalino y se reportó listo para ponerse a las órdenes de Diego Vázquez.

A su llegada, el guardameta argentino explicó las razones que lo convencieron de aterrizar en el fútbol hondureño.

"Me motivó mucho que Motagua es un club grande y tiene mucha historia. Con el último campeonato y todo lo que han hecho me han dado muchas ganas de venir", confesó el nuevo cancerbero del Ciclón.

Rougier admitió que no conoce el balompié catracho más allá de lo que ha podido leer y los comentarios que recibió de un excompañero.

"No tengo mucho conocimiento, pero he podido hablar con algunos compañeros. He jugado con un chico que estuvo en Olimpia y él me ha comentado un poco sobre el fútbol hondureño, tengo entendido que es muy físico y bastante dinámico", señaló al aseverar que llega en un óptimo estado físico y con todos sus papeles en regla para ser de la partida tan pronto como el cuerpo técnico azul lo disponga.

Al ser consultado sobre sus características como jugador, el nuevo cuidavallas de las Águilas no quiso entrar en mayores detalles y afirmó que prefiere dejar que el público forme su propia opinión a lo largo de los próximos meses.

"Lo que puedo decir es que me gusta salir de abajo del arco y me gusta jugar con los pies. Después tengo algunas cartas más generales que me ayudarán a enfrentar los cotejos del equipo", apuntó el portero que no pudo arribar antes a la capital ya que no había recibido la vacuna contra la fiebre amarilla.

SOBRE SU CARRERA EN ARGENTINA

El arquero sudamericano detalló su trayectoria como futbolista.

"Comencé en Rosario en la escuela de fútbol Renato Cesarini, luego me fui al equipo de Primera División, Colón de Santa Fe. Después tuve la posibilidad de estar en la segunda categoría del fútbol argentino con Boca Unidos. De ahí pasé a Textil Mandiyú y luego jugué en un último club donde conseguimos dos ascensos casi consecutivos y terminamos jugando en la Tercera División de Argentina", resumió.

Finalmente, el argentino aprovechó la oportunidad para enviar su primer mensaje a toda la afición motagüense.

"Lo que yo puedo prometer es entrega y dedicación al cien por ciento. Después las cosas pueden salir bien o mal, pero sin duda me voy a entregar al cien para darle lo mejor al club y a su afición", concluyó.