Los aficionados que gritan en el estadio Nacional el regreso de Ramón "Primitivo" Maradiaga como entrenador del Motagua, se quedarán con las ganas de verlo vestido de azul en el futuro, él mismo declara que no volverá y explica los motivos.

"A Motagua no regreso, ahí me pusieron la lápida, no vale la pena decir quiénes, pero me lo dijeron y a veces me dicen que la gente me pide en el estadio, pero bueno, van a seguir gritando porque ahí no voy a ir", dijo Maradiaga, experimentado técnico de 62 años que ganó 3 títulos con las águilas.

Primi además se arrepiente que en el pasado él se autodescartaba para dirigir al Olimpia debido al amor que le tiene al Motagua, pero sabe que cometió un error.

"Antes yo decía que en la Liga Nacional yo solo dirigiría a nueve equipos, menos a uno, obviamente me refería a Olimpia, pero con el tiempo me enseñaron que en el fútbol los sentimientos no valen y está claro que mientras sirva, hasta ahí lo valoran", dafirmó en el canal TSI en referencia a lo que vive con los actuales directivos del azul.

Primi Maradiaga espera la oportunidad de poder vestirse de blanco y sentarse en el banquillo, pero cree que este no es el momento debido a que considera están bien dirigidos por el argentino Héctor Vargas.

"Olimpia tiene un buen técnico, están en buenas manos, pero Dios dirá si mañana, o sea unos dos o tres años, se presenta esa posibilidad, por mí, indudablemente estaría encantado (de dirigir al Olimpia)", cerró.

