El técnico de Juticalpa, Jorge Pineda, dijo al final del partido que su equipo empató sin goles ante Social Sol que los locales no arriesgaron y jugaron al pelotazo buscando a los delanteros.

"El punto es importante si partimos de la sumatoria en relación a los equipos que estamos atrás. El punto no es malo contra un equipo que viene desde atrás. Venir acá y llevarnos un punto no es malo, la idea era venir a ganar, pero no se pudo", indicó

"Social Sol no arriesgó, los defensas agarraban la pelota buscando a Jerrick Díaz y a los otros delanteros, no se complicaban porque buscaban el error nuestro. Siento que el equipo se paro bien, eso me gustó mucho por la posesión del balón, al final nos llevamos un buen resultado que es importante", reiteró.

Los de Olancho todavía no saben lo que es ganar en el Clausura 2017 y Pineda confía que el momento de festejar llegará pronto, también adelanta que el colombiano Charles Córdoba estará habilitado pronto.

"Todavía no llegan los triunfos, pero ya está listo Charles Córdova para el próximo partido, con los otros delanteros tendremos que buscar los resultados", cerró.