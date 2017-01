Noel Valladares sorprende al detallar los problemas de Honduras en Sudáfrica 2010

El exportero de la selección Nacional de Honduras, Noel Valladares, habló sobre su etapa como futbolista y detalló todo lo que se dio en los Mundiales de Sudáfrica y Brasil.



Noel estuvo en el programa Todo Deportes y detalló su estapa como futbolista y sorprende con lo que hizo que se dividiera el grupo en el 2010.



Primer partido ante Chile: ¿Estabas nervioso? "Quién no se va a poner así, estaba nervioso en aquel partido contra Chile en Sudáfrica, se revuelven muchas cosas, pero al final es bonito y vale la pena experimentar".



Sobre su participación en dos Mundiales: "Soñé jugar una copa del Mundo, dos no. En el primer Mundial tuve gran experiencia y en el segundo lo disfruté más, ya sabía como era el asunto, estaba más relajado".



Sudáfrica 2010: "La raíz de muchos males es el dinero, me hubiese gustado que se manejara mejor, donde hay pisto de por medio siempre habrá problema al final afectó en el grupo. Si un grupo está dividido es difícil ganar un juego".

Faltó un líder: "Es difícil manejar un grupo donde hay estrellas a nivel nacional. Mucho jugador de jeraquía, el hondureño tiene un gran ego y eso afectó".

"Creo que se hubiese hecho al más en Sudáfrica, cuando estuvimos unidos superamos muchas metas, sacamos los puntos necesarios para clasificar, si el equipo hubiera llegado con esa mentalidad hubiese sido mejor"

¿Aprendimos la lección? "Creo que no, la mayoría de nosotros teníamos una base bastante grande, sabiamos lo que pasó, sin embargo no hicimos nada por mejor eso por sacrificarnos, en el aspecto del orgullo y en lo económico"

¿Fue Culpa del jugador o directivo? "Fue del jugador, esas son situaciones del grupo, el directivo no tiene idea de los que pasó"

Retiro: "La mayoría de los jugadores no nos queremos retirar, pero en el caso mio hace unos tres años me empecé a preparar en lo económico. No quise retirarme dando lástima"

"No me gustaría que la gente me recordara como un portero que ya no se podía tirar, mejor decidí en retirarme"

¿A qué se dedica? "Tengo una vida normal, me costó en los primeros días porque me levantaba como que iba a ir a entrenar. Trabajo con mi esposa y yo la apoyo"

"La gente solo ve lo bonito del futbolista, pero no saben que atrás de eso no saben lo difícil que es dejar la familia por varias semanas cuando uno está concentrado, en mi caso casi todos los cumpleaños de mis hijos los pasé afuera".

¿Fue el Motagua tu primer amor? "La verdad que siempre me gustó Motagua, soñé con jugar con Motagua, yo quería retirarme en Motagua, le agarré cariño y respeto, salí por decisión mía"

Sobre Pedro Atala: "No quisiera entrar en el tema, todas las personas merecemos respeto, con la boca uno hace y deshace, yo salí con mi cabeza en alto".

Su retiro de la selección: "Cada vez que iba a la selección, bueno ahorita con Pinto siempre me enfermaba, terminaba la concentración y ya me empezaba a sentir bien"



"Nunca jugué un partido sin ningún malestar estando al mando de Pinto, algo raro. El último partido que jugué (Guatemala) sentí un gran frío en el cuerpo. Yo hasta entrené lesionado, pero mejor le dije al profe que ya no iba a seguir, no creo que pueda seguir así".

"Veo a Honduras en el Mundial de Rusia 2018, tal vez no se anda un buen fútbol, pero es parte de un proceso"