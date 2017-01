Las nuevas funciones ocultas de WhatsApp que no conocías

Con más de mil millones de usuarios, WhatsApp es una de las aplicaciones más potentes en el mundo, pero pese a que muchas personas la tienen en su celular, la mayoría no sabe sacarle provecho al 100%.

Un video tutorial en Youtube se ha vuelto viral gracias a cinco funciones ocultas que esta aplicaciones contiene y que casi la mayoría no ha utilizado para sacarle un mejor provecho.

1. Diferentes formas de escribir en WhatsApp.

Se puede escribir en negrita, cursiva o tachado. Para hacerlo, hay que colocar caracteres antes y después de cada frase que se desea modificar con estas características. Como se ve en el video de YouTube, para que salga letra negrita (o bolt) se usa asteriscos (*), para que salga letra cursiva se pone dos guiones bajos (_) y para que sea una palabra o frase tachada se coloca dos virgulillas (~).

2. Tonos personalizados.

Para saber de quién se trata cada vez que suena el timbre de WhatsApp, es posible asignar tonos diferenciados a cada contacto. Para hacerlo, hay que pulsar por un largo tiempo el nombre del contacto en la lista de amigos, luego sale una ventana y se debe elegir "Ver contacto". Dentro de esa opción elegir "Notificaciones personalizadas" y activar, ahí hay opciones de tono, vibración e incluso iluminación para destacar al contacto.

3. Desactivar el doble check en WhatsApp.

Para mejorar la privacidad del usuario es posible desactivar la opción que permite que los otros contactos sepan cuándo ha leído o no un mensaje. Sin embargo, desactivar esta opción incluye que, a quien la quite, no podrá ver el doble check en sus amistades de WhatsApp.

4. Escuchar un mensaje de voz en privado.

Además de usar audífonos existen otras opciones para tener algo de privacidad al escuchar un mensaje de voz en WhatsApp. Para ello, según explica el clip de YouTube, hay que acercarse el teléfono como si se estuviera recibiendo una llamada. De este modo el sensor de proximidad enviará el audio a la bocina de recepción y no al parlante externo.

5. Probar los adelantos de WhatsApp antes que todos.

Para ello hay que convertirse en un 'tester' y eso solo se puede hacer desde la aplicación beta que está disponible únicamente para Android.