Eduardo Bennett no perdona a Honduras: Así analiza uno a uno

La Selección de Honduras derrotó 2-1 a El Salvador en su segundo partido en la Copa Centroamericana que lo deja como líder de grupo, pero al experto analista catracho Eduardo Bennett le preocupa muchas cosas de la Bicolor.

Pese al triunfo, Bennett asegura que el técnico Jorge Luis Pinto debe tratar de mejorar en todas las líneas para los próximos partidos de la Copa Uncaf.

“Gracias a Dios ganamos porque El Salvador cuando estábamos con 11 era superior a Honduras, con 10 jugadores nos siguió complicando y logramos igualar, la Selección no tiene esa soltura que deseábamos”, expresó el “Balín”.

Uno de los puntos importantes para que la “H” lograra sumar su segunda victoria en el campeonato fue la superioridad numérica ante los salvadoreños.

“Después que hicimos el gol del empate no mostramos una mejoría al tener un jugador más en el campo. Honduras debe mejorar todo, en cada línea del campo se deben hacer muchos progresos”.

EL UNO A UNO: POR EDUARDO BENNETH

Donis Escober 8 Pts.

En las salidas estuvo oportuno, en la jugada del gol de El Salvador no tiene mucha responsabilidad, pero por su rapidez en las salidas le doy esa puntuación, porque no tuvo mucha participación en el partido.



César Oseguera 6 Pts.

Estuvo muy impreciso en los centros, es algo que nos viene preocupando desde hace mucho, además, Oseguera no le dio la posibilidad de salida por su banda a la Bicolor





Marcelo Pereira 6 Pts.

Bastante perdido y casi la misma línea de Henry Figueroa, son compañeros en el Motagua, pero no demuestra una coordinación porque les está faltando. No lo miro a la altura de lo requerido.



Henry Figueroa 6 Pts.

Le doy un puntaje poco bajo, porque en la primera parte fue exigido en dos o tres paredes y se miró mal y él como central debe ubicar bien a los contenciones para estar más ordenado. Le falta ser un líder.





Jairo Puerto 5 Pts.

Es uno de los más bajos porque no generó, desgraciadamente no es un lateral derecho, cuando juega de volante da mucha generación de juego, pero de defensor le cuesta.



Luis Garrido 5.5 Pts.

A Garrido le doy la misma puntuación, porque no me gustó la forma en que jugaron ante El Salvador. El trato en el mediocampo con el balón no fue el adecuado.



Óscar Salas 7 Pts.

Salas ingresó en la segunda parte y trató de tener la pelota, de generar, pero hay un problema en la mitad del campo porque Garrido, Claros y Salas son casi similares y no se sueltan mucho.



Jorge Claros 5.5 Pts.

No fue claro en la hora de darle salida a Honduras, también se le notó un poco de cansancio, no está jugando un fútbol muy vistoso o dando a la Bicolor una salida controlada.



Alex López 4 Pts.

Fue el más bajo del partido, porque en el primer tiempo se le culpó la responsabilidad de la generación del fútbol de Honduras y no la hubo, se miró perdido, ni para atrás ni para adelante.



Cristian Altamirano 7 Pts.

Intentó, buscó por el costado derecho, fue el que más desbordó en el juego, también generó muchas ocasiones de gol que no se supieron aprovechar en el primer tiempo.



Rubilio Castillo 8.5 Pts.

Tiene el puntaje más alto porque es un goleador que supo anotar, pero me quedo un poco inquieto porque Jorge Luis Pinto le gritó muchas veces movilidad y hasta el final comenzó a moverse dentro del área.



Erick Andino 7 Pts.

En el primer tiempo estuvo un poco perdido, pero en el segundo se supo colocar, además dio un pase quirúrgico que significó el empate de Honduras y por eso le doy un puntaje poco alto.