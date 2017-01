Calendario de la tercera edición de la Copa Presidente en Honduras

Calendario completo:

ZONA CENTRO SUR (Sábado)

Tegucigalpa (6:00 pm) Infop vs Atlético Esperanzano

Taulabé (3:00 pm) Atlético Brisas vs Olancho FC

Goascarán, Valle (4:00 pm) Gremio FC vs Motagua

Choluteca (3:00 pm) CET vs Valle FC

ZONA NORTE-OCCIDENTE (Sábado)

Gracias, Lempira (3:00 pm) FC La Virtud vs Real España

Quimistán, Santa Bárbara (4:00 pm) San Juan vs Platense

Tela, Atlándida (3:00 pm) Cerro Porteño vs Marathón

Jocón, Yoro (2:00 pm) Atlético Joconeño vs R. Sociedad

ZONA CENTRO-SUR (Domingo)

Jesús de Otoro (2:00 pm) J. Otoreña vs Valencia FC

Taulabé (3:00 pm) Real Juventud vs Atlético Independiente

Marcala, La Paz (1:00 pm) Atlético San José vs Gimnástico

Patuca, Olancho (12:00 pm) Brisas FC vs Estrella Roja

Danlí, El Paraíso (2:00 pm) J. Católica vs Juticalpa FC

El Pedernal, El Porvenir, FM (1:00 pm) San Rafael vs Olimpia

Nacaome, Valle (2:00 pm) Piratas vs Comayagua FC

Choluteca (2:00 pm) Juventus vs UPN-FM

ZONA NORTE-OCCIDENTE (Domingo)

Macuelizo, Santa Bárbara (400 pm) A. Valle vs A. Limeño

Florida, Copán (2:00 pm) A. Florida vs Villanueva FC

Copán, Ruinas (2:00 pm) Jaguares vs Real Juventud

Ocotepeque (3:00 pm) Congolón vs Lepaera FC

Islas de la Bahía (3:00 pm) Dortumund vs Vida

Tocoa, Colón (3:00 pm) A. Municipal vs Honduras Progreso

Sonaguera, Colón (2:00 pm) Sampdoria vs Social Sol

La Lima, Cortés (2:00 pm) Sula FC vs Atlético Limeño

Islas de la Bahía (12:00 pm) Vida Insular vs Arsenal

Puerto Lempira (2:30 pm) Galácticos vs Victoria

El Progreso, Yoro ( P/C Hora) Discua Nicolás vs Parrillas One

Ocotepeque (P/C Hora) Atlético Pinares vs Deportes Savio

Santa Cruz de Yojoa (P/C Hora) A. Municipal vs Olimpia Occ.

Yoro, Yoro (P/C Hora) Yoro FC vs Brasilia FC

Coyoles Central, Olanchito (P/C Hora) CARDVA vs Tela FC

Tocoa, Colón (P/C Hora) Boca Júniors vs Trujillo FC