Sin liga el fin de semana pero con intensidad en la Copa Presidente

La Liga Nacional de fútbol no tendrá actividad el próximo fin de semana para darle paso a la primera jornada de la Copa Presidente en la que se jugarán 32 partidos entre sábado y domingo en la mayoría de departamentos del país.

Los equipos de primera división son visitantes y la mayoría va contra equipos de Liga Mayor buscando el camino a la tercera edición del torneo que se juega a muerte súbita y a un solo encuentro en las primeras cuatro rondas.

El Real España visitará el departamento de Lempira para jugar contra La Virtud FC en la ciudad colonial de Gracias, Lempira. Mientras que el Marathón visitará la ciudad de Tela donde tendrá un duelo con el Cerro Porteño.

El campeón actual que es el Juticalpa FC que ahora dirige Jorge Pineda, visitará Danlí, El Paraíso para enfrentart a la Juventud Católica, mientras que el Motagua comienza su camino visitando la zona sur para enfrentar al Gremio FC en Goascorán, Valle.

El Olimpia visitará la comunidad de El Pedernal en El Porvenir, Francisco Morazán para jugar el domingo a partir de la 1:00 pm contra el San Rafael.

Calendario completo:

ZONA CENTRO SUR (Sábado)

Tegucigalpa (6:00 pm) Infop vs Atlético Esperanzano

Taulabé (3:00 pm) Atlético Brisas vs Olancho FC

Goascarán, Valle (4:00 pm) Gremio FC vs Motagua

Choluteca (3:00 pm) CET vs Valle FC

ZONA CENTRO-SUR (Domingo)

Jesús de Otoro (2:00 pm) J. Otoreña vs Valencia FC

Taulabé (3:00 pm) Real Juventud vs Atlético Independiente

Marcala, La Paz (1:00 pm) Atlético San José vs Gimnástico

Patuca, Olancho (12:00 pm) Brisas FC vs Estrella Roja

Danlí, El Paraíso (2:00 pm) J. Católica vs Juticalpa FC

El Pedernal, El Porvenir, FM (1:00 pm) San Rafael vs Olimpia

Nacaome, Valle (2:00 pm) Piratas vs Comayagua FC

Choluteca (2:00 pm) Juventus vs UPN-FM

ZONA NORTE-OCCIDENTE (Sábado)

Gracias, Lempira (3:00 pm) FC La Virtud vs Real España

Quimistán, Santa Bárbara (4:00 pm) San Juan vs Platense

Tela, Atlándida (3:00 pm) Cerro Porteño vs Marathón

Jocón, Yoro (2:00 pm) Atlético Joconeño vs R. Sociedad

ZONA NORTE-OCCIDENTE (Domingo)

Macuelizo, Santa Bárbara (400 pm) A. Valle vs A. Limeño

Florida, Copán (2:00 pm) A. Florida vs Villanueva FC

Copán, Ruinas (2:00 pm) Jaguares vs Real Juventud

Ocotepeque (3:00 pm) Congolón vs Lepaera FC

Islas de la Bahía (3:00 pm) Dortumund vs Vida

Tocoa, Colón (3:00 pm) A. Municipal vs Honduras Progreso

Sonaguera, Colón (2:00 pm) Sampdoria vs Social Sol

La Lima, Cortés (2:00 pm) Sula FC vs Atlético Limeño

Islas de la Bahía (12:00 pm) Vida Insular vs Arsenal

Puerto Lempira (2:30 pm) Galácticos vs Victoria

El Progreso, Yoro ( P/C Hora) Discua Nicolás vs Parrillas One

Ocotepeque (P/C Hora) Atlético Pinares vs Deportes Savio

Santa Cruz de Yojoa (P/C Hora) A. Municipal vs Olimpia Occ.

Yoro, Yoro (P/C Hora) Yoro FC vs Brasilia FC

Coyoles Central, Olanchito (P/C Hora) CARDVA vs Tela FC

Tocoa, Colón (P/C Hora) Boca Júniors vs Trujillo FC