Real España sorprendió este lunes al anunciar la separación del técnico Mauro Reyes de su banquillo luego de que golearan al Vida en la segunda fecha del torneo clausura.



Debido a eso el oriundo de Santa Bárbara dio sus declaraciones al programa Todo Deportes Radio y dejó claro el motivo de su salida del conjunto 'aurinegro'.



¡Mala relación de Mauro Reyes con Daniel Uberti!



"Me voy con la frente en alto del Real España, agradecido con la directiva y con el grupo de jugadores. A veces esto pasa en el fútbol se dieron situaciones en lo interno, tuve un problema con Daniel Uberti y por eso la junta directiva tomó la decisión de separarnos" empezó diciendo Mauro.

Mauro Reyes es separado del Real España



"No me lo esperaba, me sorprendió la decisión, Dios sabe porqué pasan las cosas, me voy apesarado, estábamos trabajando para buscar el campeonato".



Llega Ramón Maradiaga



"Sin ninguna duda el profe Maradiaga es un gran técnico, tiene la experiencia y con él van a pelear el campeonato".

"Primi" Maradiaga es nuevo técnico del Real España



"No quiero entrar en problemas, no es ético que lo diga una serie de problemas que yo tuve en la institución, esto se vino desde el torneo anterior, traté de solucionar, di un informe, tratamos y por eso terminamos bien el torneo pasado. Bueno yo creo al final si Real España tomó la decisión de separarnos veamoslo desde el punto positivo, quizás sin los dos le vaya mejor al equipo".