Luego de estar varios meses en descanso tras su experiencia con la selección de El Salvador, Ramón Maradiaga encara un nuevo reto en su carrera, este es comandar al Real España.

Los 'aurinegro's sorprendieron la mañana de este lunes al separar a Mauro Reyes, eso no es todo, también se fue Daniel Uberti y por si fuera poco, en menos de una hora ya tenían listo a "Primi" para cubrir el espacio.

Separan a Uberti a petición de Ramón: "No, para nada, lo que hablé con Elías Burbara fue el hecho de mi intención de estar en la institución, no hemos tocado el tema de un posible refuerzo, simplemente se llegó a un arreglo inmediato, me dejaron claro de lo que pasaba con Mauro y Uberti" dijo al programa Vistazo Deportivo Radio.

Buen plantel: "Me han hecho llegar la nómida de jugadores indiscutiblemente hay un equipazo para deleitarse, juventud y experiencia. No hay de donde dar una excusa, hablaremos si llega alguna incorporación".

Ramón Maradiaga es el nuevo técnico del Real España

Las reservas: "Pregunté por el cuerpo técnico, por el encargado de las reservas, en la nómina de 27 jugadores de la institución hay 6 sub-17 y sub-20. Hay un espacio de dos semanas para conocer el plantel".

Ataques por twitter: "Ya lo mencioné, con ellos ya trabajé, no conozco a Burbara, solo por teléfeno, cuando se habla claro creo que todo puede ir sobre rueda".

Se une al equipo: "En este momento voy para San Pedro Sula, mañana empiezo mi trabajo, habrá un período de evaluación con el cuerpo técnico y si satisfacen mi forma de trabajo vamos a seguir adelante, si no habrá un cambio".

Otra experiencia: "No prometo nada, sí mucho trabajo, en mi primera etapa perdimos la final contra Olimpia con un gol de Fabio de Souza. Considero que no fue mala mi primera experiencia. En lo que he visto del equipo pienso que el España se quedó corto con el 4-0 al Vida" cerró.