Polémico periodista Tomás Roncero respalda a Keylor Navas

Las críticas han llovido sobre Keylor Navas tras la derrota del Real Madrid en Sevilla, la cual le costó el invicto de 40 partidos que sostenía desde el año anterior.

La principal arremetida llegó por medio de diarios catalanes, además de Marca, el cual es de reconocida estirpe merengue, sin embargo, el popular Tomás Roncero comunicador español e hincha del Real Madrid salió a defenderlo.

KEYLOR NAVAS CRITICADO DURAMENTE POR LA PRENSA ESPAÑOLA

“Keylor Navas es un excepcional portero , que levante la mano el que es perfecto, que tiene errores que se equivoca, por eso me encanta keylor, solo tuvo una mala noche”, aseguró Roncero.

El comunicador salió a respaldar todo el trabajo hecho por Zidane y sus jugadores, los 40 partidos invictos y la lucha en los tres frentes (Copa, Liga y Champions).

Tras exponer esto mediante una transmisión en vivo a través de Facebook, Roncero continuó en defensa del portero centroamericano y no tuvo reparos en ello.

KEYLOR NAVAS ASEGURA QUE EL REAL MADRID TIENE QUE CONTINUAR CON LA MISMA MENTALIDAD

“Ayer no tuvo una buena noche y si fuera Benzema o Cristiano lo digo, no pasa nada por decir cuando un gran jugador como en este caso keylor tuvo un mal día, sigo confiando en keylor como porterazo que es, el Madrid tiene dos porterazos y siempre digo que el Madrid no tiene problemas en la portería”.

A pesar de la derrota ante el Sevilla, los blancos continúan en la cima de la liga española con un encuentro por disputar.