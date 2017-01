Por: Copán Álvarez

Arrancó la Copa Centroamericana con un par de resultados inesperados y con dos aceptables presentaciones de la Selección de Honduras, los inesperados fueron los empates de Costa Rica y Panamá en la primera fecha.

El nivel futbolístico mostrado por los equipos participantes ha sido como el vaso de agua. Unos lo ven medio lleno y otros medio vacío. Yo no esperaba mucho de esta copa así que me voy conforme con estas dos fechas, otros como siempre comparan esto con las eliminatorias y se irán decepcionados y habrá siempre los desubicados que lo comparan con el Sevilla-Madrid o con el Manchester-Liverpool y obviamente quedarán al borde del suicidio.

¿POR QUÉ COSTA RICA ES LA GRAN FAVORITA PARA GANAR LA COPA CENTROAMERICANA?

Honduras ha comenzado dormido, se tarda en arrancar y hasta que lo asustan reacciona. Nuevamente aparece el vaso y si lo vemos medio lleno hay algo positivo porque demostró tanto contra Nicaragua como frente a El Salvador que el equipo tiene respuestas ante la adversidad.

Frente a ambos equipos se fue superado al entretiempo y mejoró con contundencia en el segundo. Falta mucho pero se han visto chispazos como el empate de Rubilio Castillo contra los Cuzcatlecos, una perfecta habilitación de Andino Portillo dejó solo al delantero azul gracias a su rapidez en el movimiento para quedar perfilado para anotar.

La Bicolor contó con la ventaja de las expulsiones de su rival, justas por cierto y también innecesarias por parte de ellos cuando tenían el partido controlado en el primer tiempo.

El equipo de Pinto tendrá que mejorar en defensa, entrar más despiertos para no pasar apuros porque tanto los Ticos como los Canaleros no te van a dar tantas ventajas si se ponen arriba en el marcador. Son equipos más experimentados y no perderán la cabeza como los salvadoreños ni tampoco son tan ingenuos como los nicas.

Ahora viene el local con todos los problemas que salieron ayer a la luz pública. La pésima relación entre prensa y Bolillo puede ser un punto a favor de nosotros, en Pinto está aprovecharlo.