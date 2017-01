Reyes en todo momento agradece el apoyo de la junta directiva aurinegra y afirma que se va sin rencor esperando una nueva oportunidad en el fútbol. Por supuesto, que reconoce que la decisión de su salida le sorprende.

¿Hay alguna razón que usted le pueda dar a la gente que se encuentra sorprendida por su salida?

La verdad que a mí también me sorprendió la decisión de la junta directiva. Quiero decirle a la gente de Real España que me voy con la frente en alto. Muy agradecido por la oportunidad que se me brindó, pero sobre todo agradecido con este grupo de jugadores que me apoyó en todo momento. Se dedicaron a jugar el fútbol que a mí me gusta. Dios sabe porque pasan las cosas. No tengo más de palabras de agradecimiento con el cuerpo técnico, jugadores y la junta directiva. A la gente decirle que Real España quedará en buenas manos con el profesor Maradiaga y que seguramente peleará el campeonato.

¿Hay una razón puntual para su salida?

No quiero sacar a luz pública todos los problemas que tuve en Real España. La verdad no fueron muchos. Solo tuve algunas diferencias con Daniel Uberti y al final eso es lo que detona para que los dos salgamos de la institución. Creo que el club estará mejor sin los dos. Me voy con el pesar porque tenía la ilusión de ser campeón con Real España, pero las cosas pasan así. Ahora debo tener calma y tranquilidad.

¿Es cierto que casi se van a los puños?

No, a los puños. Sí tuvimos una discusión, tuvimos algunos problemas, pero nunca fue tan grave. No estuvimos de acuerdo en algunas cosas que él hacía. En algún momento le reclamé pero nunca llegamos a ese extremo. Soy un profesional y voy a actuar siempre así. No quiero ahondar en los problemas de la institución, pero sí puedo decirle que lo que hace que la junta directiva tomé la decisión es esa mala relación que tuve con el director deportivo.

Es extraño que se despide a un técnico que gana 4-0, ¿tuvieron otro enfrentamiento este día?

No, no lo he visto. Simplemente tuvimos la discusión la semana anterior. Este día me llamó el presidente (Elías Burbura), nos sentamos con el director general (Jaime Villegas) y luego me comunicaron la decisión. Yo agradecí por la oportunidad y ahora voy a meditar qué cosas hice mal y qué hice bien para que en un futuro esta experiencia me sirva más.

¿Ya no era manejable esta situación para Real España?

No, al contrario, cuando hay comunicación las cosas se pueden arreglar. Después del incidente que tuvimos, hicimos las pases frente a Eloy Page. Hablamos sobre las cosas que a mí no me gustan y lo que él no le gusta. Nos dimos la mano y salimos de la reunión. Pensé que ahí se había arreglado la situación, pero al final la junta directiva tomó esa decisión y hay que respetarla.

¿Siente que de alguna forma Real España aprovechó la coyuntura para despedirlos a los dos?

No sé, esa pregunta tiene que responderla la parte administrativa del equipo. Yo simplemente me limito a decir que fue el detonante porque el que estoy fuera de Real España. No me queda más que aceptar la decisión.

¿Quién le comunicó la noticia y cómo se sintió?

Me la comunicó el presidente Elías Burbura. La verdad no me la esperaba, me sorprendió pero uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que le toca. Uno de entrenador tiene que estar preparado para cualquier cosa. Le deseo los mejores éxitos al profesor Maradiaga, primero porque es mi amigo y segundo porque es un gran profesional.

¿Ya habló con el profesor Maradiaga?

No, todavía no. Es un gran profesional y seguramente en algún momento lo haremos.

¿No se siente traicionado?

No, me siento agradecido con la junta directiva por la oportunidad que me dio. Ellos sabrán porqué tomaron la decisión.

Se había criticado mucho a Daniel Uberti, ¿no siente que se aprovechó la oportunidad y usted fue sacrificado?

Quiero decir algo y seré muy contundente. Deseo agradecer a los dos presidentes, Elías Burbura y Fuad Abufele, que siempre respetaron mis decisiones y nunca las tomaron sin consultarme. Llevábamos una relación de trabajo muy buena. En cuanto a la salida y llegada de jugadores es una determinación de cuerpo técnico, aunque hubo argumentos de la directiva, pero al final yo decidía.

¿La salida de Osman Chávez agudizó el problema con Uberti?

No, repito no tuvimos ninguna dificultad en la relación de trabajo en ese sentido, siempre fui apoyado en las decisiones que tomé. La salida y entrada fue algo concertado de acuerdo a una filosofía que la institución tiene. Daniel no tuve que ver en ese tipo de decisiones.

Más allá del agradecimiento ¿Siente que es una justificación de peso para su salida?

No, creo que esas cosas se pueden arreglar a lo interno. Ya habíamos hablado con Daniel, nos habíamos dado la mano y creí que todo estaba arreglado. Si hay algo extra no podría decírselo, ya sería la junta directiva que conteste la pregunta.

¿Cree que hay gente de la directiva no lo quería en Real España?

No podría decirle. De repente usted sabe que en Honduras tenemos toda clase de directivos. Lo que sí le voy a decir que siempre me sentí apoyado por Jaime Villegas, Elías Burbura y Fuad Abufele, que son las personas más cerca de mí. Con el resto de la junta directiva solo tuve dos reuniones, algunos no llegué a conocerlos. De repente puede ser que sí y puede ser que no.

Ahora, esas persona que le apoyaron en su momento tomaron la decisión de su salida.

Por supuesto. Es válido, ellos son los que manejan el equipo y sabrán contestar esa pregunta.

¿Ahora se queda sin posibilidad de trabajar?

Es una de las cosas que me da pesar. Lamentablemente en este momento quedó sin trabajo, pero Dios sabe porque passan las cosas, alguna puerta muy buena se abrirá.

¿No vuelve al sistema de educación?

No, voy esperar una oportunidad en el fútbol. Estoy dedicado 100% a esto y voy a esperar. Sé que Dios me tiene preparado algo mejor.

¿Se va sin rencor?

Me voy sin rencor y con la frente en alto. Agradecido con mi cuerpo técnico, con jugadores y dirigentes.