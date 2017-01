Pinto se niega a usar cancha de grama sintética cedida por la UNCAF

Jorge Luis Pinto ha demostrado ser muy especial y exigente con su Selección a la hora de trabajar, desde su llegada a suelo panameño se limitó a realizar entrenos, solo reconoció el campo del estadio Rommel Fernández, sede donde las selecciones disputan sus encuentros en la Copa Centroamericana UNCAF 2017.

Lea más: Pinto vuelve a criticar la Uncaf: "Estamos destruyendo el fútbol"

Pero todo no acaba allí, el colombiano se ha negado a utilizar los estadios de grama sintética que fueron cedidos por la organización para realizar los entrenamientos de la Bicolor y ha decidido llevarlos a cabo en la Hacienda Country Club, un lugar ubicado en Cerro Azul de la zona Este de la Ciudad de Panamá.

Sin embargo, el timonel ha fustigado este campo al referirlo en conferencia de prensa como un "potrero", debido a que no es seguro, está lleno de huecos, por la práctica de ecuestre en este sitio, pero no arriesgará aún más a sus dirigidos, llevándolos a estadio de grama sintética.

Se conoció que la Bicolor presuntamente esté pagando para utilizar este campo, pues no quiere arriesgar a sus jugadores a lesionarse en el engramado sintético, debido a que los atletas solo cuentan con un día de recuperación.

Consultamos al Secretario General de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Jorge Aued, quien explicó que las demás selecciones están utilizando grama sintética sin problemas y que no existe favoritismo ni exclusividad para ninguna, quiere decir, que si el cuerpo técnico de Honduas decidió no entrenar en una de las canchas cedidas, no pueden hacer nada.

"La organización del torneo les brindó un horario de entrenamientos con una cancha a cada una de las selecciones, como lo determina la organización (UNCAF). A cada uno, incluyendo Panamá, se les asignó, si el equipo no quiere la cancha ni el horario, cambia o solicita a UNCAF, si hay disponibilidad se le hace, si no se niega la solicitud", comentó.

Aued dejó saber que Honduras buscó por sus propios medios ir a entrenar a otro sitio, quedando fuera de lo que cubre la organización que tiene la obligación de darle una cancha por día.

"El dueño de la cancha me dijo que se lo pidieron de favor, así que no creo que estén pagando, pero bueno, no estoy seguro. Y si le cobra también está muy bien cobrado porque lo están usando. Hay varios estadios asignados al torneo, hay que ver cuál te toca, hay seis selecciones y se rotan las canchas", agregó.

El secretario de la Fepafut no dudo en aclarar que el escenario es el mismo para todas las demás escuadras, todas están trabajan sin problemas y que si la delegación catracho no quiso, eso es lo que hay.