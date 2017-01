Keylor Navas, la estrella centroamericana del Real Madrid

El guardameta costarricense Keylor Navas, se ha convertido en el principal referente del fútbol centroamericano en los últimos años, su participación con el Real Madrid lo pone en lo más alto del balompié mundial.



Periodistas de la región, familiares y amigos de Keylor compartieron con DIEZ los principales detalles del tico.



El 2016 estuvo cargado de éxitos para el costarricense, su mayor logro fue alcanzar la Champions League con el Real Madrid, en esa edición su participación con el equipo merengue fue espectacular.

LO QUE DIJO KEYLOR NAVAS AL RECIBIR EL PREMIO DIEZ



Everardo Herrera Soto es uno de los periodistas más reconocidos de Costa Rica y Centroamérica, el comunicador destacó los grandes momentos vividos por Keylor Navas en el 2016.



“El 2016 fue un gran año para Keylor Navas, desde el punto de vista deportivo convertirse en un centroamericano en ganar la Champions League, después el mundial de clubes, lo eleva a tener designaciones como uno de los mejores guardametas del mundo. Keylor Navas representa el ¡SI SE PUEDE! para el fútbol de Costa Rica y Centroamérica”, comentó Herrera.





Keylor Navas vivió su infancia en barrio Sinaí de Pérez Zeledón, un pueblo al sur de Costa Rica.



El guardameta compartió con Juan Gabriel Guzmán, su primo que actualmente es futbolista en la primera división del balompié de Costa Rica.



Guzmán detalló algunas experiencias vividas en la infancia con Keylor Navas, que marcaron su vida y lo hace tener un gran lazo con el guardameta del Madrid.



“Como primo de Keylor me enorgullece mucho saber que es el mejor jugador de Centroamérica, él pasó muchas barreras y yo sé muchas situaciones por las que tuvo que pasar para llegar hasta donde está, nunca se dio por vencido, siempre ha luchado”, detalló Juan Gabriel Guzmán.



El volante del Municipal de Pérez Zeledón no ocultó algunas de las experiencias de vida con Keylor Navas donde “las pozas y mejengas en la calle” eran sus juegos de siempre.



“En este momento me siento muy orgulloso de todo lo que viví con él, de hecho me acuerdo de una anécdota, en las pozas, fuimos a una poza que se llama la Palma y había un árbol muy alto, nadie se animaba a tirarse, solo él y yo nos fuimos hasta la copa del árbol para tirarnos, la mamá de él y la mía estaban muy asustadas, parte de los momentos que vivimos de niños”, mencionó Juan Gabriel.

KEYLOR NAVAS LIDERA LA LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS DIEZ



Keylor Navas es el principal referente del fútbol de Centroamérica, su humildad, esfuerzo y gran desempeño ponen al deporte de la región en lo más alto.



“Realmente para el fútbol de Costa Rica y Centroamérica es un momento único, dorado y extraordinario. Como lo he dicho en diferentes programas de radio y televisión hay que disfrutarlo porque estamos ante un momento realmente mágico para Costa Rica y Centroamérica con la participación de Keylor Navas en el Real Madrid”, finalizó el periodista Everardo Herrera.