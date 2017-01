El volante del Motagua Carlos Discua vive uno de sus mejores momentos de su carrera en el balompié nacional, donde se coronó campeón y la vez ser condecorado por la afición como el mejor jugar de la Liga Nacional de Honduras.

Con una zurda de oro, el jugador marcó de tiro libre el gol que significó el empate 1-1 y con ello su equipo alcanzó sumar la soñada copa 14 que tanto habían estado soñando.

En la votación de los Premios DIEZ, el "Chino" sostuvo una dura pelea con el delantero Romell Quioto, con quien se ubicó en el segundo lugar entre los más votas al premio mejor jugador de la Liga Nacional 2016, mismo que recibió con mucha alegría en compañía de su esposa Clara Fúnez.

¿Qué representa un reconocimiento como éste?

Creo que es algo muy lindo, especial. Me siento bastante contento porque este momento uno como jugador lo recuerda muchísimo, para toda la vida y ser elegido el mejor jugador del 2016 me llena de mucha felicidad.

Has visto recibir a los grandes jugadores los premios y hoy te toca en el país a vos.

Similar, diferentes estatus, pero uno mira todas esos premios y hoy aquí en Honduras soy reconocido como el mejor del 2016 y es algo grande que me pone contento, me llena de compromiso para este 2017.

¿En algún momento viste la competencia?

Si, mi esposa me la enseño en algún momento y estoy agradecido con toda mi familia que votó por mí y a la noble afición que me sigue. Es lindo tener muchos seguidores y hay que seguir mejorando cada día.

¿Tuviste una dura lucha directa con Romell Quioto?

Tuve la oportunidad de ver en el Diez y creo que él me iba ganando por dos puntos, creo que era una competencia reñida, pero aún falta un día para terminar los votos, pero al final se me dio ser el ganador y ahora hay que disfrutar el momento.

¿Este premio viene acompañado de la Copa 14?

Terminar el año campeón y empezar este con este premio, imagínate ahora como me siento. Me llena de mucho orgullo y compromiso, por eso este año debe de ser de mucho compromiso, donde tengo muchas metas por cumplir.

¿Este es el mejor momento de tu carrera?

Esto de futbolista la carrera es corta y gracias Dios estos últimos años es cuando mejor me ha ido, ya soy una persona más madura y hoy por hoy se está demostrando, espero seguir así. Todavía faltan un par de años y lograr las metas que me he propuesto por todas las cosas que vienen de estar en el Selección, ser campeón y buscar mejorar en lo económico para la familia y no quito a oportunidad de salir al extranjero.

¿Llegas al puerto y marcas en la final?

Uno siempre se imagina eso. Creo que ya me había tocado en el 2014, cuando fuimos campeones anotando gol en una final y eso es lo más importante de estar en los momentos cuando el equipo lo necesita. En Cortés me llené de gloria y fe para ir hacer el tiro libre que significó el empate para el campeonato.

¿Esos goles te han marcado?

Es algo lindo. Creo que soy de esos jugadores dichosos que anota en finales, no es cualquiera, por eso me llena de mucho orgullo, pero con mucha humildad y esto no me debe llevar a las nubes.

¿Sería coronar la carrera logrando la clasificación al Mundial de Rusia?

Ese es mi gran sueño. Por ahí uno piensa en el retiro, pero todavía yo no y deseo jugar muchos años más, pero este es mi Mundial y voy a luchar. Nadie me va quitar el sueño aunque a veces te vez o no en la Selección, pero voy a luchar para estar ahí.

¿El Mundial es el top para un jugador?

Claro que sí, todo mundo te va a decir eso. Ese es el gran sueño de ir a un Mundial y voy a luchar para que se pueda cumplir, llena de mucho orgullo, pero con mucha humildad y esto no me debe llevar a las nubes.

¿Quién es el rival más complicado del área?

Creo que Costa Rica y México, son una potencia y a veces en el fútbol los mexicanos como que bajan un poquito, pero tienen un equipazo y los Ticos tienen una constancia bárbara, pero creo que la Selección de Honduras tiene capacidad para hacerle grandes partidos. No hay que quitar a las otras como Panamá, Trinidad y Estados Unidos que pueden mejorar, por eso no será fácil

¿Este juego ante Estados Unidos es el clave?

Si, porque es de visita y si se logra un gran resultado es dar un golpe de autoridad y se viene con una confianza grande para el juego ante Costa Rica. Será una gran final porque ellos perdieron los dos partidos de la eliminatoria y hay que ser inteligentes.

Ahora que se ratificó el castigo del estadio Olímpico, ¿Dónde se debería jugar?

Pienso que Tegucigalpa es la opción. El Olímpico es un fortín y todo mundo lo sabe y lastimosamente se castigó, pero al quitarse el castigo, creo que la capital, donde la gente apoya mucho. Yo estoy convencido que ante Costa Rica se va llenar mucho el estadio y se tendría un apoyo bárbaro.

SUS FRASES

"Siempre mi familia me apoyó y trataron de darme dinero para yo irme en bus, por eso estoy agradecido con ellos y están orgullosos de mí"

"Creo que nos daban por muertos y nadie daba un peso por el equipo, pero confiamos y al final se dio que logramos ser campeones"

DATOS

Su primera anotación con el Motagua fue el 2 de noviembre de 2011 en la victoria 3-0 sobre el Vida.

El primer doblete que marcó en la Liga Nacional con el Motagua fue ante el Real España en el 2012.

37 Partidos logró disputar con la camisa de Alajuelense, donde el 25 jugó como titular y sumó 2,287 minutos.

7 Anotaciones logró marcar en la Liga de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica fue al que más le marcó dos.

En Liga Nacional Carlos Discua ha participado con cuatro clubes: UNAH, Victoria, Olimpia y Motagua.

ASÍ FINALIZARON LAS VOTACIONES

Carlos Discua 30.82%

Romell Quioto 23.32%

Domingo Zalazar 11.71%

Harold Fonseca 4.09%

Henry Figueroa 3.22%

Héctor Catellanos 3.05%

ESTOS SON LOS GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DIEZ:

MEJOR FUTBOLISTA HONDUREÑO

MEJOR FUTBOLISTA DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

MEJOR DEPORTISTA HONDUREÑO

MEJOR TÉCNICO DE HONDURAS

MEJOR FUTBOLISTA JOVEN MENOR DE 21 AÑOS

MEJOR GOL DE 2016 EN HONDURAS

MEJOR FUTBOLISTA CENTROAMERICANO