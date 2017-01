El volante argentino Santiago Vergara, se ha convertido es una pieza clave en el esquema de Diego Vázquez y así lo demostró anotando el gol en juego de ida de la final, mismo que se convirtió en el mejor tanto del año.

Diario DIEZ reconoció con un premio al jugador por este golazo. “Es algo muy lindo que te reconozcan así, lo voy a tener siempre en mi recuerdo y más porque fue en una final”, dijo el futbolista.

Los recuerdos no se van de su mente y lo recuerda así: “Fue una jugada que la fui a buscar muy abajo la pelota, la agarré, se la di a Omar Elvir y él avanzó. No pensé que me iba pasar la pelota, ya cuando lo hizo no miré si estaba cerca o lejos, solo vi el arco, le pegué y es un inolvidable cuando vi que la pelota iba ingresando al arco”.

Santiago Vergada junto a su esposa y su hijo durante la entrega de los Premios DIEZ.

“Me había tocado marcar en la final pasada, pero no se cobró el gol y en esta fue más lindo por el estadio lleno, jugando de local es un ingrediente extra”, aseguró.

Desde que llegó al país, el volante argentino soñó con escribir su historia en el equipo. “Uno siempre sueña con hacer eso, pero esto superó todo, no pensé que sería así, fue algo lindo y escuchar el grito de la gente fue lo mejor”.

En cuanto a la nominación de su gol. “Este debe ser el gol más especial porque fue en una final y ayudó para que saliéramos campeones, es sin duda el más importante y por eso le doy tanto valor al lograr la copa 14”.

“No pateo mucho, Diego Vázquez y los compañeros me dicen que lo haga, no sé si es porque no se me da en la cancha, pero cuando lo hago me salen al arco. Este campeonato voy a ver si intento más”, aseguró el jugador que ya volvió a marcar.

El volante del Motagua, Santiago Vergara, posa feliz con el Premio al mejor gol 2016.

DATOS

64 Partidos suma el volante Santiga Vergara vistiendo la camisa del Motagua en la Liga Nacional en los cuatro torneos.

12 Anotaciones ha logradomarcar Vergara en el torneo de Liga Nacional con el Motagua. Tres en 2015, ocho en el 2016 y uno ya en este 2017.

ASÍ QUEDÓ LA VOTACIÓN

Santiago Vergara 37.92%

Rubilio Castillo 20.56%

Romell Quioto 10.22%

Bryan Acosta 7.04%

Walter Martínez 2.86%

